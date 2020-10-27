臺南社造新「虱」界！打造漁光島產業旅遊生態圈

台南安平漁光島，曾被評為「全臺灣最美沙灘」之一，曾舉辦過多場大型藝術音樂活動，但因2019年六月的意外，相關地景藝術都遭到剷除，漁光島的生機似乎也蒙了層灰。而「府城館事業股份有限公司」藉由自身經營，扎根漁光島上的，「虱目魚主題館」，參與「臺南市政府文化局」所推動之社區營造計畫，透過虱目魚產業的多樣性，與自身企業能量，將產業旅遊、研學體驗、在地綠美化等元素投入其中，串聯島上資源、里鄰黃金人士、導入豐富體驗活動，並以實體文宣的文化統整介紹、加上在地志工的培訓，以活絡觀光人潮與在地認同，期盼漁光島的旭日東昇。

在109年10月26日上午的成果展中，虱目魚主題館盧靖穎總經理也提及，此次社區營造計畫所看見的碩果，其發揮的效益遠超預期，除島上研學旅遊體驗活動，3條山海導覽路線的建置與宣傳推廣外，更邀請到中興大學農經學程邱清安老師，培訓在地志工認識漁光島獨有的生態特色，並能夠獨立導覽。另外關於漁光島長期海洋廢棄物(漂流廢棄蚵棚架)之議題，也邀請在地鑽研廢棄物在生利用的張忠平老師蒞臨指導，除建構出可行之教學課程外，於在地所搭建的地景藝術更是獨具匠心，成為在地另類的遊玩、觀賞熱點。

台南社造新「虱」界 打造漁光島產業旅遊生態圈 。圖／業者提供

不只是產業、觀光、旅遊面與在地的串聯，此次計畫也致力於在地亮點打造前的土地翻新，針對台南市安平區漁光段306、308、309-1三處進行綠美化，此處主要由美國 ISA 國際樹藝協會認證樹藝師盧昕宏老師所規劃並執行，主要選用臺灣原生種植物進行種植與土地功能規劃，未來將在島上打造出天然獨有的生態綠廊道、並且海濱之處將復育阻擋風沙的天然植披屏障，也將擁有在地旅遊休憩點，為社區奠定優良，得以循序展望未來。

此次計畫不僅以台南在地特色的「虱目魚產業」結合漁光島獨有的生態、人文能量，大大看見地區主題特色的多樣性、連結創新外，更可逐步帶動在地基礎建設與居民的認同感，未來持續性的社區營造，勢必讓台南漁光島這塊美地「旭日東昇」。