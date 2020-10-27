OmQi生技協同上醫健康 在臺灣國際醫療展秀亮眼成績

在衛生福利部指導下，外貿協會日前，於南港展覽館二館展出的「臺灣國際醫療暨健康照護展」設置「臺灣國際醫療形象館」，邀請我國醫療服務、健康管理、系統整合及生技等相關業者，實體展示並推廣我國特色醫療及健康產業服務項目。

衛生福利部的「新南向國家國際健康產業服務推廣平臺計畫」，目標便是將我國優質的特色醫療服務暨健康產業推向新南向國家，進而擴大到全球。「臺灣國際醫療形象館」以「特色醫療」、「智慧醫療」與「健康養生」等主題推廣臺灣國際醫療服務。廠商包含台安醫院、北投健康管理醫院、葛雷福斯特、上醫健康、OmQi生技、瑞愛生醫、威強電、奇翼醫電、茂妍生技與猴爺文創等廠商。

上醫健康參與 「臺灣國際醫療形象館」與多家廠商展現 「特色醫療」、「智慧醫療」與「健康養生」 臺灣國際醫療服務。 圖／業者提供

OmQi生技代表唐偉超表示本次有許多現代醫學領域尋求合作，希望有機會透過新科技融合老祖宗數千年的漢方智慧，讓吃中藥這個大家都比較害怕的保養之方，透過健康飲水、穿戴裝置運動就可以輕鬆融入生活之中，也期望在越來越長壽的趨勢中能夠教育中老年的保養族群，要是能夠及早保健，透過上醫健康研發「PHCS科學經絡儀」的精準量測，早期透過調理減少身體的可發生的症狀，這樣也能夠減少健保慢性處方簽的負擔，為「康健老齡化」的生活提早做好準備。

現場也開放民眾體驗PHCS經絡量測與調理體驗，現場參觀民眾表示在疫情的嚴峻考驗下，不僅開始注重健康。也從餐飲業受到衝擊的啟示下，開始思考加盟大健康產業的發展潛力，讓健康不只是個人意識也期望推展成為新興產業，OmQi生技未來將協同上醫健康事業發展經絡健康管理師相關認證課程，祈為大健康產業的人才培訓投注更多心力，另一方面也將與更多健康相關科系建教合作讓青年學子及早開始培養大健康管理的養成教育。 更多資訊請詳見www.OmQi.com.tw 獲取保健新資訊。