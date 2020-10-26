LINE TAXI慶滿周年 多重限時優惠 加碼一折乘車券等你拿

歡慶LINE TAXI滿周年，為感謝消費者長期的支持，加碼推出多重限時優惠，更將於10月23日推出一折乘車券，天天抽天天送，回饋消費乘車享好康！LINE TAXI叫車平台於2019年正式上線，提供消費者科技創新且便利的服務，LINE TAXI發表嘿皮書公開平台數據，你知道工作狂大多住在哪個地區嗎？十二星座誰最精打細算？誰最懂得時間管理？LINE TAXI一次分享各種趣味觀察！此外，期待已久的LINE TAXI Plus多元計程車也即將前進台中地區，提供給台中朋友們更多元的乘車服務。



歡慶LINE TAXI生日快樂，LINE TAXI於10/23到10/31，加碼推出一折乘車券超級強檔乘車優惠。圖／業者提供

LINE TAXI上線滿一周年，合作車隊數突破6,500輛，註冊用戶數超過100萬，改變了消費者的叫車習慣。為歡慶LINE TAXI一歲生日快樂，LINE TAXI於10/23到10/31，加碼推出超級強檔抽獎活動－一折閃電禮，天天抽一折乘車券，更於10/23-10/26每日加碼釋出2000組！活動期間於LINE TAXI LINE官方帳號每日皆會推播抽獎訊息，用戶每日有機會抽最高一折乘車券（用戶每日可參加抽獎一次，中獎乘車券須於當日23:59前使用完畢，活動詳情請見活動官網）。為持續回饋消費者長期的喜愛與支持，即日起至10/31止，也推出5大限時優惠，天天乘車享好康千萬別錯過！



LINE TAXI首度發表嘿皮書，公開一年來所累積的平台趣味數據。圖／業者提供

LINE TAXI創新的平台設計，讓消費者便利且安全的使用叫車服務，上線滿一周年，首度發表嘿皮書公開平台趣味數據！「台北市大安區」是充滿工作狂和小動物的地區，晚上八點後大安區最多人叫車，同時該區也是最多人選擇寵物友善專車。LINE TAXI也同時公布了不同星座的特殊搭乘習慣，最愛達搭LINE TAXI的正是最懂享受生活的天秤座；而隨著LINE TAXI不斷推出貼心功能提升乘車體驗，最常使用多點上下車功能是社交達人雙子座；摩羯座可說是時間管理大師，最擅於使用預約叫車功能。除了多元的貼心功能，LINE TAXI也持續推出乘車優惠減輕乘客荷包負擔，最懂聰明消費正是水瓶座，該星座用戶透過使用乘車券省下的車資可購買240杯星巴克大杯飲料或最新推出的iPhone 12。更多有趣數據，詳見LINE TAXI嘿皮書。

