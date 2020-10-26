內部稽核年度研討會 10/30日福華文教會館登場

台灣在疫情的防疫與經濟的表現讓世界驚艷，組織內的稽核、內控與風險管理的軟實力，更讓全球的分析師稱讚與認為神奇。一場將有近千人參與的中華民國內部稽核研討會特別邀請國內製造業二大公司治理的標竿企業鴻海與台積電的稽核長進行論壇，分享台灣企業的軟實力與韌性的背後動能，進而引導國內企業與組織可以在疫後時代積極提升創新治理能力，共同開拓新局。

內部稽核協會理事長趙曉慧特別表示，目前的國際趨勢是危機也是轉機，對台灣企業是一個大好機會，只要台灣企業可以善用科技稽核的新趨勢，不僅可以有效降低成本並且可以強化企業體質面對變局，進而提升整體競爭力。

大會總召集人黃秀鳳主委很高興的指出，這次活動特別邀請到鴻海科技集團董事長劉揚偉主講「稽核，我挺你！」。鴻海集團的公司治理與內控、內稽是世界首屈一指企業，深獲國際各分析機構的肯定，也是台灣之光，這一次可以特別的於會中進行專題演講，充分展現出鴻海集團在疫後時代的企圖心與未來的發展，歡迎各位企業高階主管一起來聆聽這一場全球極為難得的演說，大家一起不僅戰勝疫情，並且戰勝經濟。

此次活動將於109年10月30日在公務人力發展學院福華國際文教會館舉辦，大會主題為「掌握趨勢脈動 推升創新能量」。此次活動除了二場專題演講外，另外亦邀請國內產官學界的專家進行二場的論壇與六場次的專題分組研討，期望讓國內的公司治理與內控內稽可以更佳的提升。理事長趙曉慧亦是鴻海集團總稽核也透露，經常有朋友問題她鴻海這麼大的集團是如何經營的，她常會回答我們劉董事長常耳提面命要求稽核應以公司治理，優化公司內控內稽為出發點，扮演好集團監督者的角色，這個角色對於鴻海集團三加三戰略及公司文化的改革、創新辦演著舉足輕重的地位。

內部稽核協會成立三十多年以來，致力於治理、風險管理、內控內稽之專業發展，並承蒙主管機關及各界人士支持，目前會員已超過3,500人。此次並邀請到歷屆理事長、優秀內部稽核人員與會，期盼藉由新舊世代之融合，共同推升創新能量，開拓另一番新局。精彩議程請參閱大會網頁：https://ia.iia.org.tw/