2020大港青年自我挑戰賽揭曉 張以理勉勵參賽青年創造人生更多可能

高雄市青年局主辦「2020大港青年自我挑戰賽」，10月24日隆重舉行閉幕典禮暨成果發表會，獲得第一至第三名隊伍的「恭喜獲得海景第一排」、「夢遊少女」及「2020未曾間」由青年局局長張以理親自頒獎，而不在賽制規劃的「評審特別獎」頒給「不得講不解善」隊伍，並由張局長自掏腰包提供3000元獎金做為獎勵。

張以理局長表示，將持續辦理第二屆大港青年自我挑戰賽，期待高雄青年看見更多資源和高雄可發展的領域後，進而在高雄開創職涯上有更多的可能。圖／高市青年局提供

高雄市青年局局長張以理偕同14家贊助商，在三週內帶領逾百位青年完成541項任務，拜訪12大不同產業領域，完成102次跨領域體驗與訪談，產出129支任務影片，其中29支影片分別在兩波抽獎活動，以及最終人氣影片票選活動中觸及18萬人次，獲得7100多個按讚數。脫穎而出的前三名隊伍成員分別有來自中山大學、高雄科技大學的大二、大四學生、也有來自輔英科技大學、樹德科技大學、高雄餐旅大學的社會新鮮人。所有隊伍都很感謝青年局主辦這次挑戰賽也因此獲益良多。

「2020大港青年自我挑戰賽」參賽隊伍及與會貴賓合影。圖／高市青年局提供

閉幕典禮上，張以理局長與卡米客動漫有限公司、國立中山大學人文暨科技跨領域學士學位學程、國泰人壽專佳宏通訊處等單位代表，以及29支成功完賽隊伍，共同回顧成果影片。

張以理局長強調，這次111位青年當中有高達九成皆為高雄在地青年或在高雄就學就業之青年，透過這次活動不僅探索瞭解高雄產業，更加強青年與高雄這片土地的鏈結與認同。張局長進一步指出，辦理本次賽事的初衷，是希望高雄青年看見更多資源和高雄可發展的領域後，願意留在高雄深耕，持續在高雄找到自己發揮更多價值的地方，在高雄開創職涯上更多的可能，相信這也將是活動最難能可貴的地方。

評審委員邱承漢鼓勵所有參賽者用「真誠」態度回應內心聲音，並用「真誠」力量選擇及走出自己喜歡的道路；另一位評審杜瀛則用三個任務名稱來勉勵參賽者:第一個任務「你眼中的我」，希望參賽者記住這個任務的真諦，學會換位思考，進而找到自我改變的正向能量；第二及第三個任務分別為「失敗履歷」及「如果有一天」，期許參賽者記住任務核心價值，學會把握當下，時時活出自己滿意的樣子。

此外，三位評審一致認同將原本不在賽制規劃內的「評審特別獎」，頒給「不得講不解善」這支隊伍，此隊由三位畢業三年內的新鮮人組成，有人就業、有人還在讀碩士，評審覺得他們相當用心呈現任務成果，所有任務心得都反思內化，審慎評估未來改變計畫的實際作為與可行性，可作為所有隊伍的典範！

張以理局長強調，本屆賽事只是暫時告一段落，各隊的完賽成果歡迎至活動網站觀賞(https://reurl.cc/Md2mZn)。明年青年局將持續辦理第二屆大港青年自我挑戰賽，屆時歡迎更多英雄好漢來挑戰！本次賽事成果精華影片歡迎搜尋青年局粉專觀看。