青春築夢 勇往職前 勞動部青年計畫迎新活動新竹登場

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署為了提供參與「雙軌訓練旗艦計畫」及「產學訓合作訓練」的大學新鮮人正確的職涯觀念及瞭解勞動法令規定，今（26）日在新竹萊馥健康休閒渡假村舉辦兩天一夜青年計畫聯合迎新活動，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署賴家仁分署長也到場鼓勵青年「青春築夢，勇往職前」!

產學迎新活動辦理至今已超過6年，今年共計有國立臺北商業大學、國立臺北科技大學、龍華科技大學、健行科技大學及明新科技大學等五校雙軌及產學訓計畫141位學生共同參與，活動中除安排青年計畫權益介紹與勞動法令與相關資源的認識外，還特別安排各項團隊激勵活動，以共同合作分工協力，學習到團隊合作精神及克服職場協調障礙。

桃竹苗分署賴家仁分署長在致詞時表示，發展署為了協助青年縮短學用落差，整合企業及學校的資源，將職業訓練提早導入校園。其中，雙軌訓練旗艦計畫結合企業及學校的訓練資源，產學訓合作訓練則再加上各分署的職業訓練課程，讓青年在就學期間即能與職場相互連結，奠定技能基礎及早為就業準備。期許透過工作崗位實務訓練改善學用落差問題，加強青年實務經驗及專業知能，以接軌未來職場。

雙軌計畫的張同學表示，今年從新竹高商畢業後，雖然考上國立高雄科技大學，但是為了希望能夠除了學業外能同時增加實務經驗和累積職場技能，所以自己從網路上找到雙軌計畫報名並順利錄取，開學至今每天都過著非常充實的生活，讓自己朝人生目標邁進了一大步，實在很高興。 桃竹苗分署提供青年朋友及企業各項就業及職訓計畫，協助青年朋友加強在就業市場上競爭力，相關資訊可上桃竹苗分署官網及賈桃樂粉絲專頁查詢各項訊息，或電話聯絡桃竹苗分署03-4855368及至各地就業中心洽詢服務。