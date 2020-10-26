體驗澳頂級酒莊「Penfolds奔富」 ATT4FUN復古車快閃店

1844年創立的澳洲頂級名莊「Penfolds奔富」為慶祝Penfolds奔富新年份上市，啟動一系列精采活動，讓消費者一同發掘百年酒莊的迷人魅力。今（26）日在信義計畫區ATT4FUN的「Penfolds Bin 1復古車快閃店」舉辦「Penfolds極致體驗」活動，消費者將在品牌大使的帶領下體驗及試飲「Penfolds庫濃格系列紅/白葡萄酒」，接著完成問券即可獲得「100元折價券」。即日起至12/31止，只要持此折價券至全台指定門市消費奔富酒款滿一千元以上，即可享有折價優惠，現場同時提供單杯酒及單瓶銷售的服務，消費滿4,000元還可獲得限量奧地利精品酒杯品牌「Riedel DEGUSTAZIONE O杯」乙只。

「Penfolds奔富」在台代表，Treasury Wine Estate Taiwan富邑台灣區總經理蔡光庭Philippe表示，品牌規劃一連串精采活動，希望Penfolds能愈來愈貼近消費者。首先登場的是自9/25-10/27間的「Penfolds奔富之旅」，邀請葡萄酒達人及老師，在Facebook粉專接力介紹8款經典酒款。

緊接著「Penfolds Bin 1復古車快閃店」將在潮流話題熱點ATT4FUN前舉辦為期一週（10/26-11/1）的快閃體驗。最後重頭戲是10月28日在「淡水金鬱金香酒店貝殼廳」舉辦的「新年份上市發表會」遠在澳洲的Penfolds奔富首席釀酒師Peter Gago先生視訊連線，帶領現場媒體、葡萄酒達人、老師品飲鑑賞新年份酒款，並邀知名香氛品牌「eye candle」帶領通路貴賓們實作「Bin 389限定香氛蠟燭」，將葡萄酒中獨特的香氣轉化為香氛蠟燭，Gala Dinner晚宴上，特地邀請Jolin蔡依林御用舞者，以不同年代的音樂（古典／Agogo／踢踏／嘻哈流行）為主題結合舞蹈表演，展演酒莊自1844至2020年的百年歷史演進。菜色部份，也特別商請酒店主廚復刻一道來自Penfolds奔富酒莊餐廳「Magill Estate」的經典菜餚 – 灸烤中卷佐杏仁醬搭配Bin 311夏多內白葡萄酒，完美呈現「南半球第一名餐廳 – Magill Estate」奢華用餐體驗。

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