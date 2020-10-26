台南知事官邸11月8日登場 又一百年古蹟開放營運

台南必去！又一百年古蹟開放營運，台南知事官邸11月8日登場。為了讓遊客更深入認識文化古城，台南市政府委託安提阿設計團隊，歷經一年策劃籌備，保留古蹟原貌並融入現代時尚，以全新品牌知事官邸生活館亮相，11月7日舉辦開幕式，並於11月8日起正式對外開放，知事官邸將成為台南浪漫生活新代表，安提阿設計團隊整合知名且深受台灣人喜愛的居家、生活、服飾、珠寶品牌與設計師，進駐商品包含Crate & Barrel、Georg Jensen Living、@aroma、Stelton、Design House、Anglepoise、Finara、沙布喇.安德烈、黃秀瑾、JRY Jewelry及Shin Yuan Jewelry等，帶給南部消費者實體體驗與感受的機會，提供更多居家及生活新靈感。

安提阿設計總監呂賢文表示，在台南生活了20多年，深深感受到台南古城的文化魅力，期許文化資產能夠真正與現代生活連結；讓古蹟建物不僅只存留過去的歷史跟記憶，希望藉由融合，能重新創造一些新的歷史與新的記憶。

台南知事官邸，建於1900年(明治33年)，為典型的英國在南洋所建造的殖民樣式建築，兩層樓高，四面都有拱廊，中間與兩側突出為八角形，造型特殊且浪漫。台南人都稱它為「時鐘樓」，因為原有屋頂山牆圖騰狀似時鐘而聞名，這裡除了做為縣知事的官邸外，另一個重要的用途是日本皇族外出時的「御泊所」，至1941年為止，有近二十位日本皇族曾到訪停留，比做為總督官邸的台北賓館數量還來得多，可見台南知事官邸在台灣日治時期歷史中重要的角色。

台南知事官邸有10多種時尚設計藝術品牌進駐。 圖／台南知事官邸生活館提供

知事官邸生活館以創新的思維，將館內外空間整合為一多元、跨領域的綜合型生活場域，除上述品牌進駐外，尚有具高質感的官邸獨家選物與自創品牌恰恰好物(BE IT)；精緻美食uMeal Bistro低醣餐酒館；以及超過70個國際影展肯定、第54屆金鐘獎動畫節目等多項獎項肯定的動畫小兒子書籍及周邊商品。二樓綜合型展廳以進修學院型態，與知行者管理學院、知名旅遊及美食達人楊馥如老師、知名女士形象管理等機構或個人合作，推出多元的專班、研修班及講堂等以滿足各界更高階的學習需求。展廳內亦將相繼推出藝術、設計、文物及各類型之主題展覽，首波展覽更攜手采泥藝術，邀請霍剛及李光裕兩位大師，以繪畫與雕塑在古蹟空間中對話。未來寶吉祥藝術中心的精品藝術亦將在此展出。戶外空間則以市集、主題活動、風格餐宴、深度旅行等多元的體驗，期待讓所有的參與者經歷全新的生活面貌。

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