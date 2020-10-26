與國家艦隊星空漫步 台灣精品將宇宙搬進北捷車廂

踏入台灣精品小宇宙，你準備好啟程了嗎？台灣精品獎舉辦至今已邁向第29屆，累計獲獎產品超過上萬件，為你我生活日常中不可或缺的一環，創造出獨有的「台灣精品小宇宙」，本次台灣精品也將宇宙搬進台北捷運車廂。

10月20日起至12月14日，搭乘台北捷運松山新店線333/334、307/308車次第3節「台灣精品宇宙列車」車廂，抓對拍攝角度，便能「借位」與台灣精品福熊合影，拍下一同徜徉小宇宙的畫面。

全球各地都還在想辦法控制疫情的當下，在臺灣已經可以享受自由安心的空氣，我國防疫有成，不僅僅是政府的努力，更包含許多臺灣品牌的刻苦用心。其中許多即是台灣精品獎的獲獎產品，如生產防護衣的興采實業、口罩國家隊成員之一的華新醫材，或是能提供民眾安心居家健身器材的眀躍國際。因為他們的付出，臺灣像個平行宇宙，每個人都能自在悠遊地漫步每一吋空間。

台灣精品宇宙列車也在其中置入小巧思，除了充滿詩意的品牌理念，只要掃描車廂內的QR CODE，即可參與台灣精品臉書粉絲專頁的互動活動，分享獨特並具創造力的宇宙漫步照，還有機會獲得精美好禮。讓台灣精品的各種頂尖品牌和產品，繼續以卓越科技引領人們前進更美好的未來，在未來陪伴著你我，滿足每日生活的美好時光。

「台灣精品」是台灣最創新的優質產品，由經濟部國際貿易局主辦、中華民國對外貿易發展協會執行的「台灣產業形象廣宣計畫」，連續29年舉辦「台灣精品獎」選拔；每年邀請各領域專家學者，從研發、設計、品質、行銷四個面向嚴選出臺灣各產業最具代表性的品牌及產品，可說是台灣產業界的奧斯卡獎。

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