漁業展12月移至南港一館 O2O虛實整合 國際論壇 精彩可期

外貿協會與貿有展覽公司主辦、今年漁產業及釣具產業最受矚目的B2B國際專業展「臺灣國際漁業展(TIFSS)」,將於今(2020)年12月3日至5日首度北移至台北南港展覽一館展出。外貿協會表示,為加強服務買主及參展廠商,展覽除12月實體開展外,亦推出首創6週展期(10/19-12/5)的O2O線上展數位整合服務,協助全球買主與參展廠商,跨越時間與空間限制,持續媒合。據統計已有來自10餘國國際買主註冊參與線上媒合平台,預計可吸引約18,000線上訪客人次。

外貿協會表示,2020年的TIFSS展區包括「漁撈工具及技術區」、「養殖區」、「水產及加工品區」、「水產加工設備暨技術區」、「漁產業生技區」及「國際休閒釣具展」等,打造漁產業全方位採購平台,匯集多家指標廠商如臺灣漁網兩大巨頭「金洲海洋科技」及「慶發漁具」展示各式優質漁網具;「寬緯科技」人工智慧監測水域環境系統,有效降低養殖風險;「富宸科技」iFISH智慧養殖解決方案,可節能並精準投餌;「知洋科技」海洋物聯網關鍵整合技術及水下探測、水下無人載具等設備產品;「耀天科技」AIS船舶自動辨識系統,衛星通訊與航海設備。同時,亦有指標廠商包括水產養殖隱形冠軍「嘉豐海洋」、鋁合金遊艇製造廠「科建鋁船」、次氯酸水生成專業設備商「艾得立生物科技」及無抗養殖全球乳酸水解胜肽蛋白領導廠商「達邦蛋白」等,TIFSS持續為臺灣漁業廠商首選展覽平台。

此外,展覽另一亮點為由國際知名水產養殖專業媒體AQUAFEED UK及國立臺灣海洋大學,將首次合作於12月4日辦理「海水魚養殖技術國際論壇」,探討養殖飼料營養配方與現代養殖科技如何實踐產業永續發展,邀請法國ADISSEO、加拿大University of Guelph、韓國Pukyong National University、越南Sheng Long Group、西班牙University of Las Palmas de Gran Canaria、挪威Aqua Nor/ The Nor-Fishing Foundation、日本Alltech等國際產學專家,分享講題內容涵蓋養殖飼料、添加劑、科技養殖、養殖水管理等,協助業者了解產業最新動態;展期間亦有創新產品發表等相關活動,力促商機。

「臺灣國際漁業展」歡迎相關業者共襄盛舉,有興趣參加線上媒合的買主可至本展官網報名,審核通過後即可介接至平台媒合洽談。本展展期12月3日至5日,歡迎相關業者憑名片免費換入場,第三天開放一般民眾參觀,12歲以下兒童謝絕入場。更多展覽訊息請詳官網(www.taiwanfishery.com )。