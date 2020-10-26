台灣精品打造創新時光樂園 帶領民眾抽離現實前進未來生活

經濟部國際貿易局與外貿協會將於10月31日至11月1日，透過「創新臺灣，精采世界」的主軸，在台北世貿中心一館首度盛大舉辦「台灣精品未來樂園」。現場將號召臺灣產業界菁英進駐擺設攤位市集，透過互動體驗於舞台展示台灣精品多項金質產品，並融入本土創意餐車、巨型裝置藝術與多元抽獎活動，帶領民眾穿越時空，感受MIT最優質的特色產品！活動更邀請第31屆金曲獎歌后魏如萱、饒舌天王蛋堡等驚喜嘉賓到場，把充滿未來科技感的遊樂園搬進室內，一同帶領民眾穿越時空，一窺未來新世界。

「台灣精品未來樂園」以未來創新設計構成，邀請臺灣產業菁英的創新之選，於樂園中規劃時尚嘉年華、衝鋒探險、星際遨遊等三大產品體驗區，結合新創設計與實品展示，超過40家品牌進駐擺設攤位，展現Made in Taiwan的精品實力。同時也規劃品牌Roadshow活動，展演包含揚名國際的高級自行車領導品牌－美利達的新一代運動型電動登山車eONE-SIXTY、Johnson喬山健康突破業界且具革命性的CXP飛輪訓練健身車，與世界級品牌KENDA建大的雙效複合胎K6022等多項超乎想像的新穎科技商品，讓消費者有機會實際上台互動體驗。

除讓消費者實際感受科技為生活帶來的改變，樂園中也將建造數個超酷炫互動打卡景點，讓消費者不只可以一睹未來科技的風采，走進會場就有耳目一新的感受。而活動首日時值萬聖節，也將提供免費萬聖妝容彩繪活動，為消費者添上節日色彩；第二天周日，則加入時段性帶動跳課程，讓消費者儲備能量迎接一周挑戰。

活動中也邀請唱作俱佳、並於今年獲得金曲最佳女歌手「魏如萱」擔任開場嘉賓，及睽違七年，甫於今年年初推出新專輯、屢獲金曲入圍及獲獎肯定的知名饒舌歌手「蛋堡」與民眾一起同歡！除了多位表演嘉賓之外，也將安排潮流藝人驚喜出席活動進行現場直播帶逛，帶領觀眾一窺展場多項亮點！

台灣精品致力於以全新角度優化國人生活，以精準眼光挑出各產業之最，向世界自信推薦。貿易局與貿協在今年秋天攜手打造「台灣精品未來樂園」讓創新科技變得觸手可及，讓國人充分感受台灣精品的熱情與活力，不遺餘力將台灣最好的產品融入每個人的日常生活中。

現場將同時集結多家美食餐車，販售多種充滿巧思的特殊造型餐點，味蕾也能獲得滿足。在享受表演與各項創新科技的同時，「未來樂園」透過視覺、味覺、觸覺等感受推翻民眾想像，帶來超乎想像的全新五感體驗！

