西非傳奇台商李連輝於台大管理學院Global MBA授課 鼓勵年輕學子勇敢迎向世界 開創人生新局

老驥伏櫪，志在千里。西非傳奇台商-日隆貿易創辦人李連輝表示，不入虎穴，焉得虎子。非洲市場處處有陷阱風險，但商機也俯拾皆是。日前(10月23日)他以「Exploring African market, culture, history, humanity, and anecdote…」（探索非洲市場、文化、人文及軼事趣聞）為講題，獲邀在台大管理學院Global MBA課程以全英語授課，期許台灣學生能勇於表達，以打破砂鍋問到底的精神，才是探索世界，經營自己未來的最佳選擇。

30多年前就到西非經商的日隆貿易股份有限公司創辦人李連輝表示，心態是獲致成功的最重要關鍵之一，我們每個人都能選擇如何看待事物的方式，有人面對問題與障礙時會自陷困境而走不出去，但具進取心態者只看到機會並實踐爭取成功。壞習慣會在不知不覺中累積，形成阻礙奮鬥前進的重大因素。對此，要運用破窗理論予以打破拋棄，讓自己不斷突破。

以整體的非洲市場來看，可以分為五大地區，包括南非、東非、東北非、西北非和西非。非洲12億人口約佔全球總人口數的16%，土地面積約為地球陸地面積的2成。李連輝說，單單以西非的奈及利亞及其週邊的迦納、多哥、象牙海岸及獅子山等10多個國家，加起來人口即將近3億(與美國人口數相當)，是很大的內需市場。

李連輝認為，在非洲經商最重要的準則是要讓自己成為一個值得信賴的人（the most reliable)。然而，在非洲人心中建立對自己的信賴，不能只用說的，而是要用實踐證明。為了做非洲生意，李連輝造訪非洲34次，每次至少待20天，每次去拜訪客戶除了和負責人洽談之外，也和客戶公司的職員們熟悉建立個人關係，以隨時關注客戶動態變化及經營未來人脈。並勤於走訪當地市集，了解最新市場趨勢，即時掌握商情推出新產品，引領消費流行，進而創造新需求。此外，藉由勤拜訪調查及探查商譽，仔細挑選商業來往對象; 了解客戶情況，不造成其負擔; 堅持自身的付款條件，妥善管理金流穩定; 提供符合需求的品質、價格、包裝及準時交貨。

做非洲生意，除了一定要常跑非洲在當地蹲點和客戶搏感情之外，待在台灣的時候也不馬虎。李連輝說，台灣和西非時差8個小時，客戶打電話詢問，即使時值半夜，也會做完整說明。客戶也常透過越洋電話到公司找他，都找得到他本人，給客戶瞭解訂貨的生產進度，何時裝船。這些溝通看似小事，但對於遠在西非的客戶們來說，卻很重要，因為他們就是要聽到李連輝本人的親口說明和承諾才安心，彼此的信賴與忠誠度就是如此一點一滴建立起來。

事實上，非洲黑人友善而且容易溝通，是坦率又好客的民族，且忠誠度高。多年與非洲人交朋友做生意的經歷，他發現非洲人不藏私，即便是同業，也會將市場供應品牌的李連輝介紹給其他非洲進口商。常以my brother和非洲夥伴打招呼，彼此距離馬上拉近。

李連輝觀察，到非洲做生意的台商，約有六成失敗，兩成打平，兩成有賺錢，原因主要是未管控好風險及不能堅持下去。全世界風險無處不在，在西非尤甚。但這絕非說不去西非，重點在於要為可能面對險境時做好準備，這包括先找好信得過的合作夥伴、不要將雞蛋放在同一個籃子、在當地不單獨行動、僱用私人貼身保全(碰上困境時才會有幫手化解)、隨身攜帶1百美元(萬一碰上小混混、劫匪時的買命錢）。李連輝說，他曾在住宿旅館被劫匪盯上，給了錢後，發現苗頭不對，他馬上連絡當地客戶，請對方開車到飯店載他到客戶住處安頓。還有，每次到非洲之前，他都會再三和當地合作夥伴確認有人會到機場接機。如果沒有人來接機，絕對不能擅自離開機場，也不能自行叫計程車離開，避免不測。

除了商機無限之外，非洲的文化也頗值得欣賞。全非洲約有數十萬個不同部落，各有殊異的文化與習俗，像西非國家迦納的葬禮習俗就極富特色，迦納人死後，家屬會依死者生前最喜愛的事物，如飛機、魚、牛、汽車、蜥蜴或其他各種不同的東西，而僱請木匠依據客製化，精心製作造型棺材，讓亡者依其所願進入死後的旅程。藉由這種方式，連結了亡者與家屬親朋的心，把死亡的陰鬱轉化為死後人生的新開始，也讓送行者重新振作起來。整個儀式可說是一場集體藝術創作盛宴，展現非洲獨特的在地文化。

李連輝補充，近年他陸續在國內多所大學商學院以英語演講分享非洲經驗，也希望藉此激發年輕世代學習英語文的熱潮。

李連輝說，政府喊了幾十年「台灣要走出去，要國際化，英語文的教育得要加強，英語要成為官方語言。」然而言者諄諄聽者藐藐，台灣的英語文教育，至今還是原地踏步。國人的英語文程度，確實令人擔憂，尤其中後段的大學生，許多人的程度僅止於國中程度，連基本的對話都不敢開口，要求寫個簡單的英文書信、問候文，簡直是奢望。

根據一項坊間的民調，外文系及明星大學除外，國人一生中英語文最好的時候，就是高三至聯考這段時期，隨後就逐年下降。考上大學後，就不再研習英文了。原文教科書有翻譯本可看，上課筆記背一背，要通過期中、期末考試還不簡單嗎？

李連輝近日受邀去幾所大學，以全英文演講分享，到末了的提問時間（Q&A)，用中英文發問皆可，但就是沒人發言，再怎麼三請四拜託，全體同學噤若寒蟬，最後只好由現場教授代為提問。

許多人將英語文沒學好，歸咎於台灣沒有學習英語文的環境？然而，就是沒有這個非說英語不可的環境，反而彰顯得英語文更是重要。誰能說一口流利的英語，找工作、升遷、接洽國際生意都是炙手可熱的人才，以外銷為導向的台灣經濟，中大型企業的中高階主管，若沒有具備基本聽說讀寫英語文的能力，能勝任嗎？位置能坐久嗎？

李連輝說，五十歲以前，雖從事外銷貿易生意，但他的英語文能力也僅止於堪用的程度。五十歲後，李連輝發奮圖強，非把英語弄到滿意不可的地步。因之，訂購美語雜誌，天天跟著外籍老師隔空唸，十四年來從沒間斷，也從沒漏掉一本雜誌，因緣際會幾年前就開始用英語演講，近日頻率增加。

不少的商學、管理學院、外文系所及法政學系，都喜歡邀請李連輝以全英文演講，分享他三十多年西非市場、文化、歷史、軼事趣聞。敘述出生入死、冒險犯難的人生經歷，他可說是經營西非市場還蠻有成就的企業家。目的無非是告訴這些年輕世代，一個七十好幾的老人家，都能用還算流暢的英語演講，一講就兩小時，年紀輕輕的學生們怎能繳械，自動放棄英語文的學習呢？

不論西非經商有成，及長期奮鬥到底的學習精神，藉由李連輝的演講分享，達到刺激、啟發、鼓勵這些年輕世代，能把英語文學好。李連輝說，我很自不量力地敲鑼打鼓，類似傳教士的精神鍥而不捨的到處激勵分享，期望能因此形塑英語文的學習熱潮，這是李連輝一頭栽進以英語演講最主要的目的。(欲了解更多李連輝演講訊息，可連絡秘書Mary ，E-mail：jasper490101@gmail.com))