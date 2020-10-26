智能咖啡機搶攻咖啡市場　顛覆販賣機的新零售消費

隨著AI人工智能與自動化在近年的突飛猛進，不但能夠節省下時間與人力的成本，也讓零售模式更多元化。Touch Cafe在這幾年中，成功以智能無人咖啡販賣機搶佔發展蓬勃的咖啡市場，除了讓業者能夠有效節省時間與人力成本，也能大幅降低店租的成本，以創造出最大的獲利。業者目前開放加盟中，適合有全職工作或單純想投資的朋友參與創業。

Touch Cafe智能咖啡機由台日合作研發，並引用德國技術，販賣機在外觀上現代簡約，機身亮點43吋觸控螢幕，在操作上簡單易懂，擺脫傳統販賣機上繁鎖的按鈕，並具有廣告效益。在付款方面可使用零錢、紙鈔，並支援電子支付，符合現代人多元支付的需求。在咖啡沖泡好之後，獨家的自動蓋杯技術，讓消費者不用擔心安全與衛生問題。機台能遠端管理與控制，及時將數據回報分析，在家就能看到機台的銷售狀況與庫存物料，不用到現場也可以掌握機台的即時狀態，讓業者能夠有效率的做營運控管。

Touch Cafe營業經理黃正隆指出，以往市面上販售的販賣機咖啡飲品，都是採用三合一咖啡，沖泡出來的飲品只有熱飲且多半過於甜膩，少了咖啡現煮的香氣。但是Touch Cafe在飲品上，集結咖啡師共同參與，完美還原咖啡的研磨與手沖技法記錄在雲端，在販賣機中能夠精確的掌握溫度及水流等參數，研磨萃取出咖啡精華，重現極品咖啡的真實風味。打破以往的販賣機，Touch Cafe不只有咖啡，有多達17種飲品可以做挑選，機台內獨家內建的製冰系統，讓客人可選擇甜度與冰量，隨時都可以來杯冰涼的飲品，將販賣機產業提升至新領域。

Touch Cafe可適用於各種環境，未來已規劃進軍中台灣及南台灣，將Touch Cafe智能咖啡機擺放至全台。圖／業者提供

目前Touch Cafe的智能咖啡機，在新竹以北的區域，已經投放將近兩百台機台，如花博公園、兒童新樂園、家樂福、國光客運以及辦公大樓等，都能看到Touch Cafe。智能咖啡販賣機在設置上，不需要店面和裝潢，Touch Cafe可適用於各種環境，未來已規劃進軍中台灣及南台灣，將Touch Cafe智能咖啡機擺放至全台，讓民眾到哪都有簡單、便利的Touch Cafe智能咖啡機可以使用，隨時喝到極品咖啡。

更多Touch Cafe智能咖啡機的訊息與加盟資訊，可至官方網站https://touch-cafe.com/。