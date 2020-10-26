臺東美麗灣爭議落幕 確定將重回杉原灣

臺東美麗灣渡假村開發案爭議逾16年，10月23日仲裁庭做成判斷，本案因不可抗力而終止契約，原美麗灣公司請求12.1億元損害賠償部分，因開發案為美麗灣公司自行規劃，該公司應盈虧自負，仲裁庭全部駁回，台東縣政府無須負擔損害賠償。至於建築物部分，則依契約有償移轉給臺東縣政府，仲裁庭採台東縣政府主張的估價方式，計算金額為6.29億元。

美麗灣重回人民所有，台東縣府也決定找回臺東人過去的共同記憶，將美麗灣正名為杉原灣。並採三個方向的處置動作，

一、正名｢杉原灣」，未來，將不再有｢美麗灣」這個名稱。

二、配合中央｢向山致敬、向海致敬」的理念，台東縣縣長饒慶鈴支持｢海洋與環境應該全民共享」。由於臺東有全台最長海岸線，卻無一處安全合法戲水場域，因此將沙灘部分朝公有海水浴場的方向做規劃，也將部分土地交由部落認養使用，讓大家可以親近山、親近海，並做好海洋教育、環境教育、生態保育等等，讓臺東的海岸成為生態旅遊最佳示範，永續臺東的美麗。

三、向各方請益主建物處置方式，綜合縣民、地方代表、學者、環保專家的意見，延續富山護漁區的成功經驗，在民意討論下，整合出最有利的處置方式。

十幾年來，美麗灣的爭議已經超越了環境與經濟問題，演變為社會事件，各方的論述造就了現在的既成事實，饒慶鈴認為，仲裁的結果出爐，感謝過去許多人共同的努力與爭取，問題將到此告一段落，希望妥善處理爭議事件，對台灣未來的環境、經濟、公民、觀光與地方創生，都具有啟發性與示範意義；對臺東縣民，也才會有益。

杉原灣將迎來屬於它原本就有的美麗風貌，此時，臺東也將迎來成熟的公民對話與環境學習。