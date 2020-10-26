北海岸這樣吃 金山吃鴨肉 龜吼吃海鮮 現撈萬里蟹 秋天最對時

文、圖 / 黑崎時代

國旅大爆發，近日許多人前往台灣各地旅遊，刮起一陣旋風與熱潮。秋天來臨，有別過往的台北北海岸小旅行，你知道金山和萬里，有什麼好吃的在地美食嗎？讓我們從富貴角風藝術營區，放著石門最有名的風箏；逛著金山老街吃著鴨肉與有名的金山地瓜片；到北海岸最著名的兩大美景野柳和和平島，看著夕陽，晚上大舕現在最對時的萬里蟹，再買個基隆道地伴手禮回家，這樣的北海岸二日小旅行，就這樣走！

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處，為提升北海岸在地觀光產業發展、活絡經濟創造就業機會，連續三年辦理「2020 輔導在地美食餐飲伴手禮輔導計畫」，以實現轄區遊程串聯在地產業，帶動地方觀光產業發展，特別嚴選在地優質店家，規劃北海岸二日遊旅遊行程，要讓民眾打開眼界、感受不一樣的金山萬里基隆特色風情。

到風藝術營區放風箏 圖／黑崎時代

石門放風箏 新手也可以快速上手

台灣最北端有個富貴角燈塔，旁邊有個「風藝術營區」，之前其實是個海巡營區。現在已改成以石門在地的藝術「風箏」文化為主，分別有六個館場，分別是以風箏為主題的風箏展覽館、藝術表演區、風箏手作館、極北點認證服務、戶外主題活動區，還有美食咖啡等休息區。來這體驗自己手動 DIY 彩繪風箏，畫好了於旁邊放飛屬於自己的獨一無二風箏創作！

金山鴨肉 圖／黑崎時代

金山老街吃透透 泡海底溫泉享 180 度海景

說到金山老街，一定要提到的就是金山鴨肉，其中新鮮的小卷和香脆的蝦餅更是榮獲大家的喜愛。吃飽了飯，漫步在金山老街裡，四處都可以看到許多攤販，正在賣著當季的茭白筍和有名的金山地瓜，在市場中又可以看到不少的新鮮漁獲。來到金山老街，要買什麼當伴手禮呢？

金山藷童謠的冰鎮地瓜 圖／黑崎時代

推薦給大家使用傳統方式製作地瓜片的「阿嬤ㄟ等路」、多種年輕人最愛口味多變的「金山藷童謠」、超可愛立體小紅龜粿「富品家」。阿嬤ㄟ等路的地瓜片與芋頭片，採用傳統方法製作，採用金山特有的台農 66 號紅心地瓜，做成不一樣的地瓜片，一口又一口非常順口。

傳統口味地瓜片的阿嬤ㄟ等路 圖／黑崎時代

品項豐富多種的金山藷童謠，也是以地瓜為主的特色伴手禮店，像有冰烤地瓜、地瓜片、蜜地瓜、炭烤拔絲地瓜、地瓜土鳳梨酥等等，你能想買到的地瓜周邊產品，這邊都找的到！此外，還有主打以傳統糕餅紅龜粿的創新小店「富品家」，將傳統的紅龜粿打造日系風格，小巧可愛與精緻的造型，榮獲大家的喜愛，也獲得 2016 年新北十大伴手禮。將傳統糕餅搖身一變，打造成現代的米果子系列，立體源滾滾的紅龜粿和金元寶，讓年輕人也願意購買！

富品家超級可愛的紅龜粿 圖／黑崎時代

金山還有著海底溫泉，來到舊金山總督溫泉泡湯，其中頂樓的露天溫泉，有著超過 180 度的海岸美景。不想泡裸湯的，也有不同種等級的湯屋可以泡，一樓也有冷熱的 SPA 池，不僅環境優美，難怪在日據時代被當作總督的招待所。若泡湯完，肚子餓了，可以到二樓的餐廳享用在地美味套餐，若單純想吃甜點的，有「蘭眼淚玻璃心」日本最紅的水信玄餅，搭配黃豆粉與芝麻粉，一起享用那份寧靜。累了，也可以選擇住在金山沐舍溫泉度假酒店，舒適的大床，房內還可以看著風景泡個個人湯屋，非常舒適。

舊金山總督溫泉的湯屋 圖／黑崎時代

野柳與和平島 北海岸的鬼斧神工

說到北海岸，不得不提起野柳與和平島這兩區美景。有著蕈狀岩、熱門景點女王頭、俏皮公主、燭台石，打造一個全世界級的野柳地質公園，吸引了許多外國人潮前來一探究竟台灣的特殊地質景觀有多美。近一兩年，全新團隊打造和平島，還有需要事先申請才進得去的阿拉寶灣，走在環山步道上欣賞遠方的基隆嶼、旁邊的皇帝殿萬人堆，不得不讚嘆大自然的鬼斧神工，與四季變化的不同景色。

和平島冬天可觀浪 圖／黑崎時代

萬里蟹最對時，新鮮現撈漁獲

走在龜吼漁港內四處穿梭，新鮮的現撈魚貨萬里蟹與其他海鮮，成為今秋最熱門的話題。若想吃海鮮，但人數也只有一兩位，可以到野柳美觀園海鮮餐廳或錦園漁夫料理，預約個人套餐，有著豐富的小卷米粉，內有蛤蜊、成堆的小卷、鮮蚵等鮮美海鮮套餐，想吃新鮮螃蟹的，也有萬里蟹套餐，這些套餐一人只要 $300 ，非常的划算，但需要事先預約才吃的到喔！

美觀園的小卷米粉 圖／黑崎時代

北海岸伴手禮 肉乾小卷干貝醬好滋味

走進這幾年很紅的正濱漁港，一旁的彩色屋儼然已經成為許多網美拍照打卡的好地方，一旁的找到幸福咖啡店，有著原住民風味的特色料理，像是馬告咖啡、海菜拿鐵和透抽煎餅，都是屬於海港的好滋味。

錦園漁夫料理的萬里蟹 圖／黑崎時代 阿里棒棒，波波滋味的香腸肉乾與墨魚香腸 圖／ 黑崎時代

正對面的 Gongyu，內有級推薦的好吃伴手禮「阿里棒棒」，來自飛魚卵的創意，有著以波波口感的香腸與肉乾，還有墨魚香腸打造不一樣的創意，讓你一口咬著一口，滿嘴都是飛魚卵的波波感！吃了就會上癮！除了這些以外，還推薦心肝寶貝的八斗子小卷醬和頂級飛魚卵 XO 醬，都是來自基隆大海的味道，那入口的新鮮滋味與濃郁口感，體面的禮盒包裝也是送人的好選擇。