台灣太空光電產業新里程碑! 國家太空中心攜光電協進會及台灣太空產業發展協會簽署合作MOU

國家太空中心與光電科技工業協進會為促進本土光電廠商技術升級，及國內太空光電產業發展，希望帶動台灣由光電半導體產業大國邁向太空級輻射電子元件供應國，於國際光電大展(OPTO TAIWAN)期間，10月23日舉辦「太空光電產業應用趨勢論壇，並在科技部前瞻司陳國樑司長見證下，由國家太空中心(NSPO)與光電科技工業協進會(PIDA)、台灣太空產業發展協會(TSIDA)三方共同簽署合作備忘錄(MOU)，齊心推動「太空光電」產業，希望擴大光電技術在太空產業的應用與發展，促進「太空」與「光電」的產官學研跨領域的研發合作與整合，協助台灣廠商打入國際太空供應鏈。

科技部前瞻及應用科技司陳國樑司長致詞強調，在推動太空產業發展，科技部將帶領產學研單位，投入衛星關鍵元件開發及整合太空檢量測能量，協助國內廠商進入太空產業圈。

光電協進會邰中和董事長指出，未來將扮演國內產學研能量整合橋樑，發展高成本效益且具競爭力的本土太空光電技術，共同挑戰尖端太空任務，同時擴散太空技術效益，建立台灣自己的太空光電產業。

論壇中特別邀請到默克先進科技材料(Merck)張哲維專案經理、國立台北科技大學光電工程系呂海涵特聘教授、中科院飛彈所彭子軒博士，分享液晶天線前瞻技術、衛星光通訊技術及光纖陀螺儀在太空應用的挑戰等關鍵性議題做深入探討與討論。

論壇尾聲國家太空中心福衛八號計畫陳嘉瑞主持人、中央研究院天文及天文物理研究所王祥宇代理所長、晶泰國際科技林瑞陽董事長及雅朔佑航童儒達總經理等國內產研專家進行「菁英對談」，以「台灣太空光電產業新契機」為主題，分享經驗並共同討論國內光電業者將如何在太空領域走出自己的發展模式建議。

光電協進會羅懷家執行長表示，國家太空中心與光電協進會將一起帶領台灣太空光電產業供應鏈的發展，攜手有意加入太空產業的廠商，一同從地面飛向太空，進入國際太空市場。