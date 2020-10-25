美利達．瑪吉斯盃彰化經典百K單車賽 車友熱情齊聚快樂騎遊彰投

今年邁入第十屆的「美利達．瑪吉斯盃彰化經典百K單車自我挑戰賽」，今年雖因新冠疫情從3月延至10月舉行，但來自全國各地5千名車友們熱情依然不減，24日齊聚彰化溪州參與這場年度盛會，在彰化縣長王惠美、美利達公司副總經理鄭文祥等多位貴賓一起鳴笛下，由奧運國手「粉紅小鋼砲」黃亭茵與全國公路錦標賽冠軍新一代潛力選手盧紹軒領騎出發，進行全長共115公里的彰化、南投經典賽程。

美利達自行車副總經理鄭文祥（圖左三）、彰化縣長王惠美（左四）與多位蒞場貴賓一同為第10屆「美利達．瑪吉斯盃彰化經典百K單車自我挑戰賽」鳴笛出發。圖／美利達提供

2020年新冠疫情打亂全球各項大型運動賽事，但深受自行車友們肯定喜愛由MERIDA（美利達自行車）、MAXXIS（瑪吉斯輪胎）主辦、VELO（維樂坐墊）及兆豐商銀共同贊助的第十屆「美利達．瑪吉斯盃彰化經典百K」，雖延期至10月24日舉行，但車友的參與熱情依然不減，主辦單位也特別邀請到多位單車名人共同參與這場年度最具指標性的單車盛會，包括「粉紅小鋼砲」偶像級女王黃亭茵、新一代潛力男子選手盧紹軒、KOM，還有人氣網紅一輪、Jerry哲睿、Eva等，同場領騎，嗨翻車迷。

活動會場曼妙可人的女模為完賽車友熱情戴上彰化經典百K完騎獎牌。圖／陳仁義

美利達於會場發表展出獲得德國公路車權威媒體「Tour」剛性、舒適性、重量綜合量測評比第一的美利達第四代「REACTO銳克多」空氣動力車。圖／陳仁義

美利達公司（9914）並特別為「粉紅小鋼砲」黃亭茵設計一款全球獨一無二的Scultura（斯特拉）特仕版新車，整車搭配她最愛的粉紅色系，加上人氣網紅美少女一輪所騎的美利達最新款車隊版的菊色REACTO（銳克多）全能型「空氣動力跑車」，可說是爭奇鬥艷，吸引現場車友的目光焦點。

「粉紅小鋼砲」黃亭茵（圖左）與新一代潛力選手盧紹軒（圖右）與車友們一起合影。圖／陳仁義

黃亭茵（圖左）的粉紅「Scultura」（斯特拉）特仕版新車與網紅一輪（圖右）的菊色「REACTO」（銳克多）全能型空氣動力跑車閃爆會場。圖／陳仁義

值得一提的是，美利達在會場首度展出3款預計年底前即將在台灣上市的最新型e-bike「電動（輔助）自行車」，成為此次活動的另一大焦點，該電動（輔助）自行車是以人力踩踏，同時驅動電力輔助前進，兼具休閒運動與交通代步的功能，充飽電最遠可騎乘超過100公里，非常適合各年齡層民眾騎乘，尤其在歐美國家已大為流行，更掀起一股風潮，形成「自行車電動化」的流行新趨勢。