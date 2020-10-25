2020桃園市議長盃路跑活力開跑

桃園市長鄭文燦、桃園市議會議長邱奕勝及多位市議員一起帶領踴躍的民眾參加議長盃路跑活動。圖/傅秉祥

萬名跑者熱情參與、盛況空前!

2020年桃園市議會議長盃路跑活動今（25）日一早在桃園市立青埔運動公園棒球場活力開跑，今年是第11屆舉辦，活動由桃園市馬拉松路跑協會承辦，比賽分為21公里、10公里競賽組，以及4.5公里健康休閒組，活動吸引上萬名熱愛路跑的民眾參加；議長邱奕勝、副議長李曉鐘及多位議員，以及市長鄭文燦均親自到場鳴槍起跑，邱奕勝議長除了幫選手們加油打氣外，也親自參與路跑，與跑友們共同展現活力。

邱奕勝議長(左一起)、鄭文燦市長、李曉鐘副議長一起鳴槍起跑。

今年議長盃路跑活動，因爲受到新冠肺炎疫情影響，原訂於8月份辦理，為配合防疫工作，延期至10月底，今（25）日天氣有別於前幾日下雨氣溫驟降，今天太陽露臉、秋高氣爽，是非常適合跑步的天氣，活動在上午6點準時鳴槍開跑，參賽人員中年紀最長的高齡87歲、年紀最輕的是1歲的小朋友，現場有全家福、情侶檔、夫妻檔、公司行號同事、同學朋友相邀一起參加的，也有外籍跑者54人一起共襄盛舉這個活動，起跑線前長長的人龍，參加人員十分踴躍。

邱議長頒發冠軍獎盃給21公里男丁組九連霸的洪一仁(右)。

桃園市議會副秘書長杜淑卿(右) 給10公里組跑最快的男戊組冠軍羅譽寅。

邱議長於一早5點多到達會場，與參賽選手一起做暖身操，開跑前致詞表示，今年因疫情關係，因此路跑活動延期，有許多民眾說即使舉辦的日期延期，都一定要來參加。邱議長也特別感謝大家多年來對路跑活動的支持，這項活動是桃園年度運動大事，參與人數一年比一年踴躍；邱議長鼓勵大家一起來養成運動效果，也可以透過路跑沿途看到青埔地區的變化與發展。

除了議長邱奕勝、副議長李曉鐘以外，桃園市議員呂淑真、周玉琴、葉明月、徐玉樹、涂權吉、張桂綿、陳姿伶、吳宗憲、陳治文等議員均親自到場參與，比賽結果21公里男丁組由洪一仁奪得冠軍同時完成9連霸；10公里組跑最快的為男戊組羅譽寅，不到38分鐘完賽。

文 傅秉祥

工商時報