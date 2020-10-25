2020桃園市議長盃路跑活力開跑

萬名跑者熱情參與、盛況空前!

2020年桃園市議會議長盃路跑活動今（25）日一早在桃園市立青埔運動公園棒球場活力開跑，今年是第11屆舉辦，活動由桃園市馬拉松路跑協會承辦，比賽分為21公里、10公里競賽組，以及4.5公里健康休閒組，活動吸引上萬名熱愛路跑的民眾參加；議長邱奕勝、副議長李曉鐘及多位議員，以及市長鄭文燦均親自到場鳴槍起跑，邱奕勝議長除了幫選手們加油打氣外，也親自參與路跑，與跑友們共同展現活力。

邱奕勝議長(左一起)、鄭文燦市長、李曉鐘副議長一起鳴槍起跑。

今年議長盃路跑活動，因爲受到新冠肺炎疫情影響，原訂於8月份辦理，為配合防疫工作，延期至10月底，今（25）日天氣有別於前幾日下雨氣溫驟降，今天太陽露臉、秋高氣爽，是非常適合跑步的天氣，活動在上午6點準時鳴槍開跑，參賽人員中年紀最長的高齡87歲、年紀最輕的是1歲的小朋友，現場有全家福、情侶檔、夫妻檔、公司行號同事、同學朋友相邀一起參加的，也有外籍跑者54人一起共襄盛舉這個活動，起跑線前長長的人龍，參加人員十分踴躍。

邱議長頒發冠軍獎盃給21公里男丁組九連霸的洪一仁(右)。 桃園市議會副秘書長杜淑卿(右) 給10公里組跑最快的男戊組冠軍羅譽寅。

邱議長於一早5點多到達會場，與參賽選手一起做暖身操，開跑前致詞表示，今年因疫情關係，因此路跑活動延期，有許多民眾說即使舉辦的日期延期，都一定要來參加。邱議長也特別感謝大家多年來對路跑活動的支持，這項活動是桃園年度運動大事，參與人數一年比一年踴躍；邱議長鼓勵大家一起來養成運動效果，也可以透過路跑沿途看到青埔地區的變化與發展。

除了議長邱奕勝、副議長李曉鐘以外，桃園市議員呂淑真、周玉琴、葉明月、徐玉樹、涂權吉、張桂綿、陳姿伶、吳宗憲、陳治文等議員均親自到場參與，比賽結果21公里男丁組由洪一仁奪得冠軍同時完成9連霸；10公里組跑最快的為男戊組羅譽寅，不到38分鐘完賽。