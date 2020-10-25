新日興淨灘公益歡渡55周年

10月25日適逢新日興(3376)55周年廠慶，為紀念此特別日子，該公司以行動落實環保愛地球，發起淨灘公益日活動，共有150多位同仁響應參加，今(25)日上午由董事長呂勝男親自帶領同仁於貢寮龍門沙灘一起淨灘，為地球環保善盡心力。

呂勝男致詞表示，回想55年前的今天由哥哥與自己一同創業，當時員工僅有10幾人，歷經55年篳路藍縷的發展後目前兩岸共有5,500餘位同仁，且成為全球筆電零組件樞紐軸承最大供應商。他指出隨著科技進步造成工業及產業快速發展下造成各種汙染物大增，目前一年的垃圾量宛如一個法國的面積成長令人憂心，由於人類對環境的破壞亦造成聖嬰現象反撲地球生態，如前不久的美國洛杉磯森林大火、大陸狂降多日豪雨造成許多省份淹大水等都是大自然對人類破壞環保的警示!他強調新日興以淨灘活動慶祝創立55周年，就是藉此提醒自己是地球村的一員，要善盡CSR(企業社會責任)，同時期藉舉辦愛地球環保公益活動能拋磚引玉，喚起國人與企業界一起以實際行動加入愛護我們的地球行列。

新日興發言人阮朝宗表示，隨新冠肺炎帶動宅經濟成長，連帶讓筆電需求水漲船高下，該公司今年8、9月營收連創新高，且台灣員工數從年初2,000多人不斷增加到現在的3,000多人、至今仍缺額300多位持續徵人中!新日興現況與未來榮景顯而易見!他指出中美貿易戰對許多企業造成衝擊，但由於該公司在台灣、大陸都設有工廠，具有較靈活的生產彈性，因此幾乎未受影響，反倒是因外勞工作三年需出境再入境，但由於防疫旅館不足，造成入境等待檢疫的外勞大排長龍，造成外勞銜接速度變慢，在本勞較不願輪值夜班下，倚賴外勞的夜班產線調度更形困難、已大幅影響產能!他呼籲政府能開放讓業者自費帶外勞整批篩檢(每位約6千元、業者願自付)，加快篩檢速度遞補產線空缺，緩和讓上游業者不斷催貨壓力!

誠然，目前政府對於外籍入境的管理祭出需嚴加篩檢、住防疫旅館隔離14天，然因產業界對外勞加入產線的需求殷切，卻礙於篩檢人力、防疫旅館不足等因素，造成外勞斷層、影響生產力，尤以若正逢趕工交貨期，更讓業者叫苦連天、承受被狂催交貨的壓力，鑒此，政府相關各部門是否該盡快做出調整以協助解決業者難題?畢竟台灣本身缺材料，靠的正是各產業努力爭取訂單，製造一批批優質產品，讓台灣成為舉世聞名的MIT製造王國美譽!，同時也為台灣賺取可觀的外匯、富國富民，政府相關部門對業者所遭逢的困境，更應加快速度、全力協助解決，讓政府、企業、國人三贏!