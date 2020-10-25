「銀力時代」千人健走活動 共饗中高齡勞動就業成果

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與桃園市政府勞動局日前10/24於桃園虎頭山環保公園共同舉辦「銀力時代 再創高峰」青銀共融健走活動，由勞動部勞動力發展署王玉珊主任秘書及桃園市政府勞動局吳宏國局長，與民眾攜手共饗中高齡與高齡者就業服務及職場世代合作成果。

活動現場有逾千人民眾參加健走活動外，並透過就業資源闖關活動呈現中高齡者求職資訊與就業服務措施，活動主會場更展出「世代合作青銀共融」亮點企業成果，如哥德廚具公司活用職務再設計建構友善安全職場環境，由師徒系統傳承標準工作流程，提升公司競爭力。立榮清潔公司主動關懷弱勢員工，降低工作困難，同時將工作流程影音化，使中高齡員工快速上手立即作業。台普工業公司推行內部講師機制以及友善工作環境計畫，使中高齡員工能發揮所長樂在工作。另外民眾在職場體驗攤位親身體驗點餐、使用清洗水管機器等職場工作環境，職務再設計輔具攤位實際感受輔具運用對中高齡者的助益。同時微型創業鳳凰、多元就業及職業訓練等攤位，也吸引民眾共饗中高齡就業服務各項豐碩成果。

活動現場設置近50個攤位，擺出各式體驗DIY與美食，民眾透過體驗了解中高齡就業服務措施。圖/桃竹苗分署提供

活動先透過桃園市舞蹈運動協會、追風武士三人行樂團、金先角百獅隊與林口舞蹈會精彩的表演呈現中高齡與高齡者熱忱充沛的勞動力，壓軸演出由有「小姚蘇蓉」之稱的劉明珠與「台灣第一代玉女民歌手」鮑正芳在她們金曲演唱歌聲中為活動畫下完美句點!

桃竹苗分署為協助中高齡及高齡者勞動力就業與桃園市政府攜手合作，積極推動中高齡職務再設計計畫、職場學習及再適應計畫、僱用獎助，獎勵職場青銀世代合作透過經驗傳承交流與互動，安排企業輔導團免費入廠輔導等就業服務措施。相關訊息可至桃竹苗分署網站查詢，或向桃竹苗區各就業中心洽詢。