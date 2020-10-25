全國首家雲林縣台西鄉溪頂社區長青光電食堂揭牌

雲林縣政府近年致力推動老人福利措施，以長青食堂為開端照顧縣內長輩，做為全台太陽光電發電量前三名的縣市，日前(10/23)與在地深耕之太陽光電業者合作，由雲林縣長張麗善於台西鄉溪頂社區長青食堂，與3家能源業者公益設置太陽光電發電設備，成立全國首家長青光電食堂示範案場，並一同為長青光電食堂揭牌儀式，期藉由促進長青食堂結合設置太陽光電，將再生能源躉電自用，提供食堂節電及綠電收益創造永續資源。

縣長張麗善表示，本縣目前太陽光電的裝置容量為1093MW、發電量5.26億度，為全國前三名，而未來的重點發展除了持續在農委會所劃定不利農業經營區域推動太陽光電建置外，也積極推動學校設置屋頂型光電及風雨球場、長青光電食堂等，綠色能源是未來趨勢，支持在「地盡其利」的狀態下進場，期能夠永續經營且帶動地方發展。

溪頂社區發展協會總幹事林錠玉致贈感謝狀給三家太陽光電系統捐贈單位。圖/主辦單位提供

雲林縣政府建設處長李俊興表示，為示範推廣「雲林綠能上場 長青光電食堂」計畫公益綠電認養，雲林縣政府特邀請長期投資雲林的三家太陽光電業者韋能能源股份有限公司、雲豹能源科技股份有限公司、銓泰環能科技股份有限公司，作為長青光電食堂計畫領頭羊，體現企業社會責任、回饋鄉里。其太陽光電發電設備總裝置容量為15.19瓩，每年發電量可達18,850度，可減少排碳量超過9,500公斤，約相當於2,500台冷氣一天的排碳量。 雲林縣政府大力促進企業與長青食堂媒合，縣長張麗善邀請在地企業加入綠電公益認養的行列，除可完善企業社會責任的推行，還可落實老人照顧，與雲林縣政府共同建構高齡友善的幸福城市，回饋鄉里。