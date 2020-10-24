 「揮桿中台、緣結東海、行善睦誼、高球滿貫」 第十二屆中區EMBA高爾夫球聯誼賽  公益開打

由東海大學管理學院EMBA主辦的「中區EMBA高爾夫球聯誼賽」，於109年10月23日在台中興農高爾夫球場登場，今年共有東海、中興、逢甲、暨大、靜宜、雲科大、嶺東科大、中正、亞洲、朝陽及彰師大等中部11所大學院校的EMBA菁英共襄盛舉，近220位球員一起用熱情享受揮桿的樂趣，會後並於福華飯店舉辦頒獎典禮暨聯誼晚宴。

中區EMBA舉辦的高球聯誼賽已邁入第十二屆，今年大會活動主題為「揮桿中台、緣結東海、行善睦誼、高球滿貫」。各位業界翹楚在中台灣結緣，齊聚一堂盡情揮桿，切磋球藝，跨校聯誼，資源知識共享，行有餘力公益社會，把EMBA的高爾夫球運動精神，發揮到極致。

本次球賽，由東海大學管理學院EMBA院長陳鴻基、主任吳金山、張國雄老師、新天地餐飲集團董事長王玉雲、嶺東科技大學EMBA副主任廖述嘉及本次活動主任委員許峯銘等人在興農球場為聯誼賽開球，活動在鑼鼓喧天的舞獅中展開序幕。今日因人數眾多，共計55組27洞同時開球揭開聯誼賽活動，各校EMBA菁英代表也都齊聚一堂，展開精彩的年度賽事盛況。

本次贊助單位:新天地餐飲集團、泰晶殿養身管理集團、遠見開發、金可國際集團、50嵐茶飲集團、鉅虹建設、來永實業、大龍棧餐飲事業、加興企業、禾盛建設、森泰建設、巨匠建設、愷恩有限公司、青島旅行、優群貿易及HONDA汽車等等， 並邀請台灣LPGA職業選手游曜瑜到場共襄盛舉一起做公益愛心捐款活動，各校菁英共同參與這個充滿意義的盛會。

東海大學管理學院 EMBA院長陳鴻基教授表示，高爾夫球運動是許多經理人喜愛的休閒活動，小白球經營哲學也最常被企業界人士提及，可以訓練個人的專注力與耐心，面對不同的挑戰去自我克服。年終舉辦球賽，希望藉由高爾夫球切磋球技、交換各種實務心得，各校之間加深合作，更能讓師生培養默契與榮譽感，學員們走出戶外運動，打出健康與活力。

2020中區EMBA高爾夫聯誼賽主任委員許峯銘也提到，比賽推廣高球運動、倡導健康，也要公益社會。本次活動結餘款項並將捐贈台中家扶中心及台中市惠明盲校等公益團體，希望可以藉由活動拋磚引玉，為社會需要幫助的貧困及弱勢族群，盡棉薄之力，讓活動更顯意義。

今年高球聯誼賽白天夜晚同樣精彩，白日賽事一桿進洞有HONDA 汽車等5洞大獎，賽後結束後，於福華飯店舉行頒獎典禮暨晚宴活動，並安排精采節目，包含東海魅力舞蹈社及菲式樂團精彩表演，更有最新上市的iphone 12及Apple Watch Series 6等多項摸彩獎品，讓每位參賽者藉由本次球敘交流分享，輕鬆相聚，打出健康，為今年活動留下一個美好的回憶。

1.本次東海EMBA高球隊的選手們也不負眾望拿下團體組的冠軍

2.顧長城學長以總桿76桿奪得男子組總桿亞軍

3.陳宇泰學長以總桿77桿奪得男子組總桿季軍

4.黃邦慈學姐以總桿79桿奪得女子組總桿冠軍

5.陳維舜學長奪得男子組淨桿冠軍