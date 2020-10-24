將捷企業家庭日 許下與環境共好的承諾

甫剛歡慶開幕一周年的「滬尾藝文休閒園區」，以馬拉松式的公益活動，邀請在地社團、非營利組織以及公益團體等舉辦了多場活動，為新北市淡水區帶來新的旅遊亮點及溫馨感受。今(24)日上午，將捷集團以家庭日形式，並以「愛家、愛鄉、愛地球」為號召，進行淨灘暨守護環境嘉年華活動。

上午十點，上百名「環境守護志工」，分成「河岸淨灘組」、「樹林守護組」以及「園區生態組」等三條路線，針對河岸、林蔭小徑以及園區生態進行地毯式巡檢、清理與維護。而為強化參與者的環保知識，主辦單位在途中還邀請生態學者、昆蟲研究專家進行導覽、解說，讓大小朋友一邊工作、一邊學習，共度知性的一天。

親自參與活動的將捷集團總裁林長勲說，以他的年紀可以稱得上見證了淡水河的興衰與蛻變；早年淡水因具備商港機能、熱鬧非凡，然因時代變遷，淡水河也因淤積與汙染變得不再可親，雖然近年在政府與民間的極力「搶救」下，淡水河逐漸恢復生機，但仍與當年的印象相距甚遠。

回想得標這6年來，將捷團隊將一片荒林打造成生態兼容商業與文化創意的休閒園區，林長勲語重心長地說，期待將捷發揮在地企業領頭羊的角色，喚醒更多人對於淡水河關心與重視。另外，當日前來參加活動的立委洪孟楷也十分肯定將捷集團為淡水帶來商機與就業機會，更難能可貴的是將捷對於自然環境的用心，是當代企業的最佳典範。

當日除淨灘，還有植栽DIY、室內熱氣球快閃秀以及創意市集等精彩活動。帶著家人一起參與活動的集團董事長林嵩烈表示，在集團事業延伸到休閒產業後，全家人對生態與環保議題的了解比以往更為深入，「與環境共生、共好」不只是口號而已，趁著家庭日帶著家人一起參與這場盛事，讓每位員工及家人都能對守護環境留下深刻的印象。

滬尾藝文休閒園區開幕至今，已成功吸引國內外遊客重新聚焦淡水，帶動經濟發展與促進就業，如今更由員工自發性的舉辦淨灘活動，顯見其對淡水地區的關心，也善盡企業的社會責任。