恆安照護集團舉辦長期照顧論壇 加速落實長照2.0計畫

落實衛生福利部長照2.0計畫，分享恆安照護集團及產官學界研究成果，恆安照護集團與國立臺灣師範大學健康促進與衛生教育學系10月24日舉辦「2020年恆安長期照顧論壇」，展開產官學對話。

此次論壇由恆安照護集團、臺灣師範大學健康促進與衛生教育學系主辦，社團法人臺灣健康促進暨衛生教育學會、臺灣學校衛生學會、臺北醫學大學護理學院、社團法人臺灣長照護理學會、財團法人健康永續教育基金會協辦，論壇成果豐碩。

恆安照護集團董事長胡世賢表示，恆安照護集團投入老人福利事業近30年，未來將持續深化服務，並將優質的照顧服務模式發展到其他城市，進一步發展醫養結合及人才培育，包括正規教育、成人職前教育及在職教育等，持續配合市場需求及政府政策朝向發展永續、多元的老人福利事業邁進。胡世賢強調，國內長照需求逐漸提高，政府未來應挹注並整合更多資源，提供協助照顧者與被照護的服務。

恆安照護集團董事長胡世賢建議政府應挹更多資源，提供協助照顧者與被照護的服務。圖／恆安照護集團提供

衛福部長期照護司副司長周道君指出，國內人口老化速度加快、新生人口率降低，台灣未來可能將剩1700萬人口，「政府將加速推動落實長照2.0計畫，提升國內長照品質與服務。」周道君感謝恆安照護集團長期付出，透過本次長照論壇的產官學對話，對未來長期照護的發展成為重要的參考指南。

新北市政府副市長陳純敬指出，新北市是全國縣市老年人口數最多的城市，面對未來老年人口的問題，新北市將積極連結社區機能，結合長照、托老及育幼、醫療等居家照護提高照護品質。針對恆安照護集團未來將在中和區設置老人福利園區，提供新北市民一個長照服務的新選擇，副市長陳純敬也給予高度的讚賞。

健康永續教育基金會董事長邱淑媞表示，聯合國SGDs永續發展目標三在確保健康及促進各年齡層的福祉，恆安照護集團與健康永續教育基金會將攜手政府，積極實踐國內長照政策發展，確保國人享有健康安全的環境。