萊爾富24日首次開賣第一款外耳繩「牛仔玫瑰粉」醫療口罩　限量預購

響應防疫新生活運動，萊爾富繼萊潔炫彩口罩系列之一的新色系「極光綠」口罩，21日開賣後造成搶購人潮，Life-ET上線20分鐘內即銷售一空。為禮遇廣大萊「粉」需求，萊爾富將於10/24(六)上午10:00在門市Life-ET機台再推出新色系「牛仔玫瑰粉」醫療口罩預購，全台限量20,000盒，每盒50入，售價399元，每人只限購1盒(不能代購)，相信將帶動時尚潮流。

繼之前推出的「丹寧玫瑰粉」、「冰河藍」、「薰衣紫」、「淡橙橘」、「夜霓紫」、「軍墨綠」、「曜石黑」、「極光綠」等不同顏色的醫療口罩後，此款「牛仔玫瑰粉」口罩首次使用外耳繩的炫彩醫療口罩，由於耳繩改成由外向內拉，大幅提升配戴的舒適度，也降低耳朵壓力，讓「小臉人」戴起成人口罩更服貼與舒適。

近期仿冒與劣偽國家隊醫療口罩事件層出不窮，造成民眾恐慌。萊爾富推出的萊潔炫彩口罩系列，標榜「我戴萊潔 我驕傲」，讓民眾安心「玩色‧做自己」，滿足「街頭穿搭時尚」外。

萊潔炫彩口罩系列目前是台灣唯一通過3E過濾標準：BFE 細菌過濾99％以上、VFE 病毒過濾99％以上、PFE 微粒過濾95％以上，於一萬等級無菌室生產，獨家滅菌加工製程，為最乾淨的醫療口罩。

此次推出的「牛仔玫瑰粉」醫療口罩，相較「丹寧玫瑰粉」顏色更深，讓口罩布料上充滿飽和的嫩粉色與牛仔紋理，在個性穿搭上營造出法式優雅與牛仔粗曠的衝突感，而針對粉紅控是辨識度極高的時尚穿搭配件。民眾可於10月24日上午10：00透過萊爾富Life-ET機台(無藥商門市及特殊門市除外)進行預購，限量售完為止。

民眾可於24日上午10點至萊爾富Life-ET機台預購「牛仔玫瑰粉」醫療口罩，售完為止。圖／萊爾富提供

萊爾富貼心提醒民眾的預購流程，請於Life-ET機台點選「炫彩口罩」，輸入「手機號碼」，手機會收到一組簡訊「驗證碼」，將「驗證碼」輸入機台並進行驗證，驗證成功後，即可列印繳費單據至門市「櫃檯繳費」，不須花1分鐘就能快速完成「炫彩口罩」預訂，11月17日後再回原購買門市取貨。