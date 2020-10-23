萊爾富攜手亞太電信　鑫湖門市首度打造5G應用體驗專區

繼108年8月萊爾富攜手亞太電信首創網路申辦、超商取卡、快速開通服務，今年5月更與亞太電信和新光銀行深化布局，於Life-ET機台導入「立碼驗」服務，僅需10分鐘即可提供線上申辦、超商驗證、買卡、開卡，能快速完成一條龍的電信新服務。

為迎接5G新世代來臨，5G大戰已正式在電信業悄悄開打。22日亞太電信正式宣布5G營運正式啟動，為搶搭5G列車，萊爾富與亞太電信合作跨業並率超商先例，首度於萊爾富北市鑫湖門市設置首間5G應用的「Gt飆速加值體驗區」，打造免費5G應用場域。凡於活動期間購買指定商品1件，即可免費品嘗中熱美式咖啡乙杯。

為滿足消費者需求，萊爾富精心推出「4G免換機、也能用5G」的貼心服務，只要走進鑫湖門市或全台指定27家亞太電信，透過FWA（固定無線接入）傳輸方式，將28GHz毫米波訊號轉成上網熱點，不限電信用戶，無須更換5G手機，即可免費體驗5G高速上網，同時設置「Gt飆速加值體驗區」(建議使用支援Wi-Fi 5以上的4G手機體驗)，展示影音串流、AR、VR等娛樂應用，打造免費5G應用場域。

除了打造創新且貼心的5G應用場域，萊爾富攜手亞太電信讓消費者搶先體驗5G熱點服務與享受4K高畫質視聽饗宴。即日起至11月8日前，萊爾富整合線下線上資源，於線下的鑫湖門市與線上的Hi-Life VIP APP同步開賣限量Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀多功能AR票卡夾/證件套，包含殤不患、凜雪鴉、浪巫謠與殺無生共4款(售價195元/款)，數量有限，售完為止。同時，還有販售5G行動娛樂體驗周邊商品，包含SHARP 50吋4k Android 顯示器 BJ3T、Steelseries Stratus Duo、HTC VIVE Focus plus，數量有限，售完為止。

萊爾富整合線上線下資源，於鑫湖門市與線上的Hi-Life VIP APP同步開賣限量東離劍遊紀多功能AR票卡夾，限量銷售。圖／萊爾富提供

民眾可至鑫湖門市現場購買，或透過Hi-Life VIP APP進入「最新消息」，點選「預購商品」，進入「GT智慧生活AR魔法小物」，即可憑圖片條碼，到櫃台完成結帳，即可順利預購。凡於活動期間，完成購買指定商品1件，即可免費品嘗中熱美式咖啡乙杯(11/20前派發至Hi-Life VIP APP「我的東西」的「Hi-Coupon)。

展望5G龐大商機，萊爾富聯手亞太電信拓展5G生態圈，採用靈活、創新方式，提供給會員更豐富、多元的5G應用場域新服務，便利民眾也可增加門市來客數，並帶動門市相關業績成長，打造跨業合作雙贏新格局。