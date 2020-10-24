全民運花蓮縣成績亮眼 柔術比賽吸睛 明年全國賽花蓮見

109年全民運動會17日開始在花蓮縣舉辦，22日圓滿閉幕，共有24項目、52人次賽事破全國紀錄，30項目、79人次賽事破大會紀錄，地主花蓮縣囊括7金4銀4銅，總獎牌數累積15面，成績亮眼。

花蓮縣長徐榛蔚表示，今年的全民運來自22縣市總計共有13,500位的選手及隊職員參與，年齡層橫跨老、中、青三代，顯見各縣市歷年來積極推展各項體育活動的努力成果。而賽前備受矚目的花蓮縣男子龍舟代表隊也不負眾望，以4面金牌全勝之姿稱霸全國，是所有賽事中的最大亮點，也令眾人驚嘆不已，紛紛讚揚為「世界冠軍代表隊」。

另外，值得一提的是，去年在柔術亞洲錦標賽中奪下「一金四銀十銅」創下台灣柔術史上獲得最多國際獎牌的紀錄，讓今年參賽選手也明顯增加，亞洲柔術聯盟（JJAU) 亞東區副主席、亞洲柔術聯盟媒體委員會主席、台灣柔術總會理事長蔡坤龍說，2019年台灣柔術總會已經正式成為JJIF國際總會的正式會員，柔術也將會納入亞運的正式比賽項目，在這次「全民運」上，看到了許多優秀的選手，都有實力在國際賽事上為國爭光，台灣柔術總會將積極規劃在全國各縣市舉辦柔術比賽（寢技、對打、演武、格鬥柔術），讓選手累積積分取得國家隊資格，再遴選出最強選手出征國際柔術比賽。

今年有近500位選手參與全民運柔術比賽。圖：江富滿

花蓮縣長徐榛蔚20日一早也親自蒞臨柔術比賽現場為選手加油打氣，並與台灣柔術總會理事長蔡坤龍交流意見。

徐榛蔚指出，花蓮朝向有機首都、邁向綠色城市，花蓮依山傍海，人民熱情、正直、剛毅、樸實，熱情邀請各地朋友走進花蓮，花蓮準備各式各樣的活動饗宴，包括石雕藝術季、Fali Fali太平洋溫泉季、歡樂耶誕城、太平洋燈會等，花蓮時時有不一樣的驚喜，刻刻有不一樣的感動，花蓮好山好水歡迎大家。

蔡坤龍指出，柔術運動是警察壓制歹徒的武技之一，花蓮縣警局訓練科科長及警局教官也到場觀摩，台灣柔術總會計畫將柔術運動推廣至警界，成為警察制伏歹徒的利器。

台灣柔術總會計畫將柔術運動推廣至警界，成為警察制伏歹徒的利器。圖：江富滿

蔡坤龍強調，明年的今源盃柔術全國賽，將會在花蓮縣舉辦，同時也會有不同型態的方式呈現與推廣柔術，並首開創舉，推動「觀光型態的柔術比賽」，與花蓮當地夜市結合，在夜市舉辦全國錦標賽，並邀請電視台直播比賽，不儘可以活絡地方經濟，在夜市與柔術運動結合推廣比賽，也有利於讓去夜市消費的人，更認識柔術運動，創造地方政府、選手及消費者三贏的局面。