全民運花蓮縣成績亮眼 柔術比賽吸睛 明年全國賽花蓮見

中華國小校長江政如(左起)、花蓮縣政府教育處代理處長饒忠、花蓮縣長徐榛蔚、JJAU亞東區副主席暨台灣柔術總會理事長蔡坤龍及花蓮柔術委員會總教練許允成。圖：江富滿
中華國小校長江政如(左起)、花蓮縣政府教育處代理處長饒忠、花蓮縣長徐榛蔚、JJAU亞東區副主席暨台灣柔術總會理事長蔡坤龍及花蓮柔術委員會總教練許允成。圖：江富滿

109年全民運動會17日開始在花蓮縣舉辦，22日圓滿閉幕，共有24項目、52人次賽事破全國紀錄，30項目、79人次賽事破大會紀錄，地主花蓮縣囊括7金4銀4銅，總獎牌數累積15面，成績亮眼。

花蓮縣長徐榛蔚表示，今年的全民運來自22縣市總計共有13,500位的選手及隊職員參與，年齡層橫跨老、中、青三代，顯見各縣市歷年來積極推展各項體育活動的努力成果。而賽前備受矚目的花蓮縣男子龍舟代表隊也不負眾望，以4面金牌全勝之姿稱霸全國，是所有賽事中的最大亮點，也令眾人驚嘆不已，紛紛讚揚為「世界冠軍代表隊」。

另外，值得一提的是，去年在柔術亞洲錦標賽中奪下「一金四銀十銅」創下台灣柔術史上獲得最多國際獎牌的紀錄，讓今年參賽選手也明顯增加，亞洲柔術聯盟（JJAU) 亞東區副主席、亞洲柔術聯盟媒體委員會主席、台灣柔術總會理事長蔡坤龍說，2019年台灣柔術總會已經正式成為JJIF國際總會的正式會員，柔術也將會納入亞運的正式比賽項目，在這次「全民運」上，看到了許多優秀的選手，都有實力在國際賽事上為國爭光，台灣柔術總會將積極規劃在全國各縣市舉辦柔術比賽（寢技、對打、演武、格鬥柔術），讓選手累積積分取得國家隊資格，再遴選出最強選手出征國際柔術比賽。

今年有近500位選手參與全民運柔術比賽。圖：江富滿
今年有近500位選手參與全民運柔術比賽。圖：江富滿

花蓮縣長徐榛蔚20日一早也親自蒞臨柔術比賽現場為選手加油打氣，並與台灣柔術總會理事長蔡坤龍交流意見。

徐榛蔚指出，花蓮朝向有機首都、邁向綠色城市，花蓮依山傍海，人民熱情、正直、剛毅、樸實，熱情邀請各地朋友走進花蓮，花蓮準備各式各樣的活動饗宴，包括石雕藝術季、Fali Fali太平洋溫泉季、歡樂耶誕城、太平洋燈會等，花蓮時時有不一樣的驚喜，刻刻有不一樣的感動，花蓮好山好水歡迎大家。

蔡坤龍指出，柔術運動是警察壓制歹徒的武技之一，花蓮縣警局訓練科科長及警局教官也到場觀摩，台灣柔術總會計畫將柔術運動推廣至警界，成為警察制伏歹徒的利器。

台灣柔術總會計畫將柔術運動推廣至警界，成為警察制伏歹徒的利器。圖：江富滿
台灣柔術總會計畫將柔術運動推廣至警界，成為警察制伏歹徒的利器。圖：江富滿

蔡坤龍強調，明年的今源盃柔術全國賽，將會在花蓮縣舉辦，同時也會有不同型態的方式呈現與推廣柔術，並首開創舉，推動「觀光型態的柔術比賽」，與花蓮當地夜市結合，在夜市舉辦全國錦標賽，並邀請電視台直播比賽，不儘可以活絡地方經濟，在夜市與柔術運動結合推廣比賽，也有利於讓去夜市消費的人，更認識柔術運動，創造地方政府、選手及消費者三贏的局面。

文 江富滿

工商時報