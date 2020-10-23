南臺灣年度最重要食品產業內需消費平臺 高雄國際食品三展盛大登場

由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行、高雄市政府海洋局協辦的「高雄國際食品展」，外貿協會與展昭國際共同主辦的「高雄國際飯店、餐飲暨烘焙設備用品展」，以及外貿協會主辦、台灣清真產業品質保證推廣協會協辦的「高雄國際清真產品展」，三展從10月22日起一連四天於高雄展覽館盛大展出。

外貿協會黃志芳董事長出席開幕典禮時表示，此三展在疫情之下仍如期辦理，不僅以食品結合製造與周邊設備，提供產業上下游供應鏈，更積極拓銷新南向、中東及南臺灣清真市場，為南臺灣年度最重要的食品產業內需消費平臺。上半年累積的消費能量聚焦，預計將吸引上萬名專業買主以及參觀人潮。

高雄國際食品展的重量級參展單位高雄市政府海洋局及農業局均率領陣容堅強的廠商，分別以「高雄海味專區」及「高雄物產館」主題館展出，主打南臺灣最新鮮美味的的農漁產品。

東元集團安心食品續展，現場展售融合在地食材的新產品，更顯示本展對於拓展南部餐飲市場的重要性。國內指標性參展大廠包含食品類金門酒廠、台灣菸酒、好帝一牛頭牌沙茶醬和京都念慈庵。

高雄國際食品展開展首日即吸引滿滿人潮。圖╱外貿協會提供

餐飲設備類三麥烘焙機械和偉志飲水設備等，各式專業的飯店、烘焙及餐飲設備，協助業者搶先布局。本次展覽共有29家參展商的產品獲得清真認證，提供採購者優質選擇。

除了在地特產眾星雲集，本展更匯集多元異國美食，讓國人不用出國也能品嘗異國美味。舉凡中南美洲友邦館的瓜地馬拉、宏都拉斯與尼加拉瓜咖啡、非洲邦交國史瓦帝尼館的牛肉、蜂蜜與果醬、新南向國家越南的特色雀越島茶以及馬來西亞的椰糖，到德國葡萄酒與比利時啤酒等，都能在現場洽詢選購，本展為南臺灣唯一匯集國際食品的專業展覽平臺，國內進口商可蒞臨媒合商機。

展覽期間同步舉辦各式熱鬧的舞台活動，「TA-KAO城市盃全國調酒大賽」，廣邀各路調酒好手挑戰，凝聚展場人潮並同步帶動飲品商機。「名廚料理秀」邀請星級飯店主廚，現場分享烹飪美食的秘訣;「產品推廣會」提供參展廠商建立品牌形象的舞臺；現場消費滿額還可抽獎，獎項包含星級飯店住宿及美食福袋。

展覽開放民眾購票參觀，一票可通行三展。主辦單位貼心提供免費接駁車，往返展館及捷運三多商圈站，歡迎多加使用，詳情請上官網（www.foodkh.com.tw ）、（www.kaohsiunghoreca.com.tw ）、（www.khhalal.com.tw ）查詢。