桃園市府助商圈店家升級再造 注入新商機

桃園市政府經濟發展局為活化地方商圈特色，於今（109）年度透過桃園市商圈亮點行銷輔導計畫辦理「店面的華麗轉身×店家改造」及首次推動的「商圈星級友善店家認證」，期輔導商圈潛力店家進行店面新生再造及友善服務的星級評比，鼓勵商圈店家提供消費者更多美好的逛購體驗。

今年共輔導10間店家進行改造，包含桃園區商圈的「博愛生活文創」、「源晟麵包店」、「豪華少爺西服」和「八番居酒屋」，以及中壢區商圈的「Eshow流行服飾」、「陽台terrase2号店」、「海諾手創生活館」、「星諾文創咖啡」、「實味香肉脯行」、「阿嬌米干」。依據各店家背景故事、特色商品、服務和實際需求，導入專業團隊，打造品牌形象、空間優化再造，從中亦輔導店家提升消費友善服務、導入行動支付等，並搭配紀錄成果影片呈現10間店家一點一滴的改造故事，盼透過打造桃園市商圈店家亮點，促進地方區域發展，從以各店家為點，再至整體商圈的面，使商圈帶動地方經濟復甦。

桃園市府經發局郭裕信局長表示，今年店家改造成果讓人驚艷，特別像桃園區「豪華少爺西服」位於舊城區中，現為二代接班，店面風格轉為輕英倫風，復興傳統產業，更能吸引年輕人駐足；「八番居酒屋」本次運用大量木質材料優化外觀，將廚房後推，使用餐區的空間擴大，提升用餐環境舒適度，重新塑造日式簡約風潮；另中壢區「實味香肉脯行」不但保留傳承一甲子的職人匠心精神，透過空間改造與動線優化，讓消費者在購物體驗上能更為便利、順暢；「陽台terrase2号店」則重新定位經營核心以日式洋食為主題，除優化店內空間外，也重塑店家識別logo，建立以提供舒適環境為主的友善餐廳形象；而作為本次發表會活動場地的「海諾手創生活館」，也透過專業團隊的巧手改造，提升店面及內部的整體形象感，優化教學體驗空間，讓與會來賓更能體會到店家改造後的華麗轉身。

桃園市長鄭文燦（右三）訪視六和商圈友善店家。圖╱中衛中心提供

此外，今年桃園市政府首次推動3星級制的「友善店家認證」，共28間店家獲證，綜合分佈於桃園站前商圈及中壢六和商圈，期藉由認證推動，鼓勵業者朝提供「開心消費、暖心服務、全心友善」的服務目標邁進，不僅為國內消費者帶來優良的消費體驗，也能提供國外旅客舒適、完善的服務品質，並在發表會上頒發友善店家認證書。桃園市府經發局郭裕信局長表示，消費者未來可透過店家門口張貼可愛房屋造型的星級友善店家認證標章，找到提供「語言友善」、「入店友善」、「科技友善」、「使用友善」、「餐飲選擇友善」的店家，期待消費者透過實際到店消費，給予店家支持與鼓勵。

想瞭解更多店家改造及友善店家訊息，請見桃園市政府經濟發展局官網（https://edb.tycg.gov.tw ），或上「桃好您的心」FB粉絲團查詢。