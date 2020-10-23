2020年高雄食品展 「拉」開「美」好序幕 「邁」向美好

由經濟部國際貿易局及外貿協會共同主辦的「2020年高雄國際食品展覽會」，10月22日盛大開展，為協助我拉美友邦國家推廣其優質產品，今年再度在該展中設置「拉丁美洲館」，雖然外商因疫情無法親自來臺，仍寄送展品和型錄參展。

拉美館國家包括貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯及尼加拉瓜，展出咖啡、巧克力、乾蝦、乾海參、棉花糖等多元展品。除了遠從拉美國家寄送的外商展品外，拉美館也徵集了瓜地馬拉、宏都拉斯及尼加拉瓜的代理商共同展出，為大家帶來拉美香醇美味的咖啡，香溢各方。

參觀民眾對於不同果香、不同烘焙程度的拉美咖啡讚不絕口，表示很開心可以看到來自遠方的乾蝦、乾海參、零食，不用出國也能一嚐異國風味和觀賞展品。高雄市長陳其邁、外貿協會董事長黃志芳、外貿協會秘書長林芳苗、國際貿易局主任秘書戴婉蓉等貴賓，也趁此機會至拉丁美洲館攤位品嚐來自拉丁美洲邦交國的優質農產品，為我與邦交國的雙向交流創造更多機會。

「拉丁美洲館」攤位採開放式設計，規劃拍照打卡視覺牆，工作人員亦換上拉美風格服飾，將拉美滿滿熱情帶予現場參觀者，甫開展即吸引眾多參觀者駐足。雖然許多外商無法親自來臺，但是特別規劃的外商展品區都備有各廠商聯繫資訊供買主索取，不因距離而錯失商機。

拉美館參展商和工作人員合影。圖╱外貿協會提供

貿協將持續扮演貿易推廣的角色，將友邦優質好產品介紹給臺灣大眾，也期盼疫情稍歇後，能夠再度邀請友邦外商親自來臺參展。

拉丁美洲館資訊：

展出日期：2020年10月22日至25日

開放時間：上午10時至下午6時（最後一日至下午5時）

展出地點：高雄展覽館（高雄市前鎮區成功二路39號）

攤位編號：S1341