歡慶安平古堡397歲生日 台南大員皇冠假日酒店熱情參與

為迎接2023年安平古堡400周年，安平社區自發性發起「快閃大合照」，從安平古堡395歲開始號召鄰近店家、學校與企業相約合影紀念，今年第三度舉辦，台南大員皇冠假日酒店特別準備200個杯子蛋糕，除了幫安平古堡397歲提前暖壽之外，也希望酒店開業3周年可以更貼近安平、參與安平大小事，善盡企業社會之責，共同努力讓台南共好成長。

安平古堡從荷蘭人時期於1623年10月25日安平古堡奠基，安平社區自發起從395歲開始，每年為古堡辦理快閃慶生活動，要一直持續到安平古堡400周年大壽。進入第三年的快閃慶生活動越來越多人加入慶祝行列，有來自安平各國中小與幼稚園學生、商家、地方代表等人，台南大員皇冠假日酒店身為在地企業也不能缺席，今年還特地準備了200個杯子蛋糕要為安平古堡祝暖壽。超過500人一起來參與此快閃慶生活動，眾人高唱著生日快樂歌，齊聲高喊「安平古堡397生~日~快~樂」，並拍下大合照，紀錄這歷史性的一刻，現場也有店家準備咖啡、紅蛋、椪餅、蝦餅等，加上酒店的杯子蛋糕，一一發送給參與民眾分享這份喜悅。這場別具意義的活動，將會持續到2023年安平古堡400歲大壽，希望透過這五年累積下來的大合影為安平古堡寫下歷史新頁，代代傳下這美好的記憶。

各界一起來為安平古堡397歲慶生，堪稱盛況空前。圖／台南大員皇冠假日酒店提供

安平的古稱「大員」，以台語發音的話，就是臺灣的意思，所以想了解臺灣的故事，就要從安平(大員)開始，也因如此酒店的名稱才會有「大員」，希望台南大員皇冠假日酒店從臺灣的根開始，也要讓安平在國際上更加發光發熱。而台南大員皇冠假日酒店落腳在安平今年屆滿3周年，每年酒店都會發起「傳遞美好」活動，致力傳遞真正待客之道，並透過員工參與，發揮一己之力的影響力，為地方社區帶來積極改變，發揮善的循環，企業也能善盡社會責任，所以才會號召30位同仁加入安平古堡的慶生活動。