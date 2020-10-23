百富單一麥芽威士忌首度進駐ART TAIPEI以藝術佐百富匠心故事

百富THE BALVENIE單一麥芽威士忌，自2019年開啟「百富故事系列」篇章，透過不同年份的酒款，訴說著百富的匠心故事。繼今年8月份於蔦屋書店打造期間限定的《百富威士忌故事Bar》後，更首度進駐2020 ART TAIPEI台北國際藝術博覽會，攜手Each Modern亞紀畫廊共同策劃，於展覽期間推出「百富故事集－威士忌、文化、主人翁」主題展，體驗由威士忌、經典文學與當代藝術所交織而成的迷人故事，逛展同時還能免費品酩百富故事系列酒款，10月23日至10月26日止，邀請您到台北世貿一館感受故事魅力。

格蘭父子台灣分公司行銷總監李正祜表示，此次百富的策展概念沿襲今年ART TAIPEI主題《登峰 • 造極》的靈感，不僅呼應百富勇於挑戰與創新的品牌理念，更突破性地結合藝文場域實踐品牌匠心精神。多年來百富對於「匠心故事」的挖掘不遺餘力，不但與眾多台灣不同領域的手工職人跨界合作，去年起陸續推出「百富故事系列」酒款，將故事化作材料，藏進橡木桶醞釀及發酵，打造出風味豐富且韻味深厚的威士忌。

THE BALVENIE百富單一麥芽威士忌故事系列全新篇章「百富19年石楠蜜香」，堪稱百富史上最具「酒廠情懷」的酒款，汲取在地的清泉、收穫百富酒廠種植的大麥，同時採用了圍繞酒廠的、昂然挺立的石楠花，用最百富的原料，寫下最百富的風味。圖／業者提供

百富持續關注「故事」對人的影響，本次遂與亞紀畫廊共同策劃此展，打造一場匯集視覺性、敘述性和隱喻性的藝術盛宴，呈現「故事」對當代藝術的影響，並帶領觀眾超越現實，以藝術家的視角讀取視覺化的故事訊息，無論是抽象技術、具象刻畫，都說明著故事啟發無窮想像力及與人產生共鳴的能力。亞紀畫廊以「百富故事集－威士忌、文化、主人翁」為題，挑選了8幅風格獨樹一幟的畫作及對應的經典書籍，動人故事引發藝術創作的火花，每一幅畫背後，都有一個故事，每一個故事，都為百富故事系列注入更多感動與溫度。

THE BALVENIE百富故事系列於ART TAIPEI展期推出超值限時優惠組合。圖／業者提供

品酩百富故事系列於展覽期間更推出多項限定優惠，除了展出百富故事系列：12年糖心橡木/ 14年泥煤週/ 19年石楠蜜香/ 26年深烘焙單一麥芽威士忌，並推出ART TAIPEI展期限定品酩好禮，看展來賓凡於現場加入私藏酒窖Line@官方帳號，即可免費兌換一杯「百富故事系列：12年糖心橡木或14年泥煤週」，每組帳號限兌換一次。憑ART TAIPEI貴賓卡還可免費兌換一杯「百富21年波特桶」，一卡限兌換一次，數量有限、兌完為止。現場也提供百富故事系列ART TAIPEI展期限時優惠，不僅有超值優惠組合價，更有多項加碼優惠。

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