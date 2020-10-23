大葉大學資管系獲「Linker無限可能全國大專院校創意行銷與創業競賽」最佳創意行銷獎

大葉大學資訊管理學系副教授吳為聖指導大四生吳萬乙、陳健峰、胡宇成、黃智敏，挑戰彰化縣政府、工策會指導的「2020 Linker無限可能全國大專院校創意行銷與創業競賽」，獲頒Linker行銷文案企劃組最佳創意行銷獎。

大葉大學資管系學生獲最佳創意行銷獎，與吳為聖老師(右二)分享喜悅。圖／大葉大學提供

資管系大四生吳萬乙表示，參加「2020 Linker無限可能全國大專院校創意行銷與創業競賽」，讓他們有機會與廠商互動，進一步了解廠商需求，思考平常在學校上課學到的東西，可以提供廠商什麼幫助，收穫很多。此次行銷企劃對象是彰化的床墊廠商聖黛爾企業有限公司，在吳為聖老師的指導下，他們蒐集相關資料並進行訪談，一方面規劃了媒體宣傳，透過各式社群平台推播，提高品牌知名度，另一方面，他們也提議舉辦睡覺大賽等趣味性活動，創造話題、增加大眾印象。

大葉大學資管系大四的馬來西亞學生吳萬乙(前排右)參賽獲獎，決定繼續念研究所。圖／大葉大學提供

資管系主任吳為聖指出，由彰化縣政府、工策會指導的「2020 Linker無限可能全國大專院校創意行銷與創業競賽」，是全國性的商業行銷競賽，今年邁入第八屆，高達一千餘位學生報名，總計264組隊伍參賽。每年的賽事都由廠商出題，參賽者再根據廠商需求提出企劃，是學生結合理論與實務的最佳舞台，資管系學生從2016年開始參加，每年都獲得不同獎項肯定，今年參賽的吳萬乙、陳健峰、胡宇成、黃智敏，發揮課堂所學，為聖黛爾企業有限公司發想各種宣傳方式，創意獲得評審肯定，榮獲Linker行銷文案企劃組最佳創意行銷獎。其中，吳萬乙同學是馬來西亞學生，他在準備比賽的過程，不只是累積了實務經驗，也因為獲獎的鼓勵，讓他有信心專研相關領域，決定在台灣繼續攻讀研究所。