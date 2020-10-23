桃園市桃園區里長捐輸熱血不落人後

桃園市議長邱奕勝親前往致意，勉挽袖捐熱血、助人最快樂!

在桃園區里長聯合促進會在會長吳宏泰的號召之下，桃園區數10位里長響應，於今（23）日在桃園藝文特區同德六街捐血亭辦理桃園區里長捐血活動，議長邱奕勝也在議會臨時會開幕會議前撥空親自前往參與這場有意義的活動，更呼籲民眾一起挽袖捐血、助人最樂!桃園景福宮簡征潭主任委員及桃園區區長陳玉明等人也都前往活動現場表示支持。

熱心捐血民眾不懼天候不佳踴躍到場。 一兼二顧!捐血順帶宣導政令。

邱議長致詞表示，感謝吳宏泰會長以及所有參與活動的桃園區里長們，里長們平時除了忙於處理轄區內的公共事務、為民眾服務之外，也惦記著近期血庫缺血的問題，因此發起捐血這場有意義的盛舉，短時間就號召了數10位里長帶著里民們一起來參與，這也是代表我們的「里長伯仔」、「里長姆仔」們的熱心服務精神，當人們有需要幫助的時候一定跑第一。

邱議長親自到場嘉勉受到里長及民眾們熱烈歡迎，個人魅力十足!

邱議長隨後又補充說道，今天的活動預計將會為血庫帶來約300袋的熱血，相信近期缺血的問題能夠因為這次活動的辦理而獲得部分紓解，其個人也代表桃園市議會跟所有參與活動的市民朋友，還有各里長表達最高的敬佩與感謝之意。

邱議長強調雖然今天氣溫降低、天空還飄著雨，卻仍澆不熄里長與民眾們的熱情，今天的活動在里長們的帶動下，現場陸陸續續來了很多市民參與，不僅讓市民們有交流的機會，活絡彼此的感情，也透過捐血活動的舉辦與政府社會福利、環保、稅務、戶政、長照..等宣導結合，達到政策宣導的目的。