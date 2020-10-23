可樂娜「弛放音樂節」10/24登場 沉浸感受THIS IS LIVING

熱銷全球的知名啤酒品牌可樂娜「Corona」，自在悠活的文化風格，帶你進入最Chill的音樂空間。在繁華的都市中，打造出前所未有的風格野營音樂祭，今年邁入第三屆的可樂娜啤酒「弛放音樂節」將於10/24在統一時代百貨台北店2F夢廣場舉辦，特別邀請「創作鬼才」陳零九和「希有女聲」孫盛希，讓消費者能一邊享受啤酒，一邊沉浸於悠閒的音樂氛圍中。

舉起可樂娜Corona啤酒，時尚浪漫的金黃色澤，即便身在車水馬龍的城市裡，也能一秒沐浴在怡然自得的情境中，壓入青檸，綿密的泡沫，品飲獨特風味，可樂娜在手的時刻就是This is living 。圖／業者提供

業者表示，Corona「弛放音樂節」此次為打造“弛”續“放”鬆的生活時刻，時代百貨特別引進宛如巨型捲心酥的雲林稻草捲大景，讓消費者在大樓圍繞中也能深入其境如置身在鄉村田野風情。現場除品飲啤酒享受音樂氛圍，還有「有趣市集」攤位區，集結近40家人氣美食攤位，「怪玩市集」則主打娛樂攤位，為活動增添更豐富多元的遊玩樂趣。在匆忙的都市生活中，與Corona感受最放鬆的沉浸體驗，THIS IS LIVING 就為這一刻。

弛放音樂節預售票資訊

售票時間：即日起~10/23(五)21:00

售票網站：https://www.accupass.com/event/2009300954094380254940

票券使用時間：10/24(六) 19:00~20:00

活動地點：統一時代百貨台北店2F夢廣場

Chill弛放預售票(雙人同行)

(1).票價：300元 (現場票350元)

(2).內容：Corona空氣沙發乙座+可樂娜啤酒(330ml)兩瓶。

DeepChill深度弛放帳篷區預售票(六人同行)

(1).票價：2,000元

(2).內容：現場提供獨立帳篷包廂區+大露營椅六張，附贈Corona空氣沙發六座及可樂娜啤酒(330ml)暢飲，再加贈TGI FRIDAYS炸物拼盤(價值$630元)。

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