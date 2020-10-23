第27屆台北國際藝術博覽會在世貿盛大開幕

「登峰•造極」不畏艱難，創造極致

2020 ART TAIPEI 台北國際藝術博覽會（簡稱ART TAIPEI）10月22日於台北世貿一館隆重開幕。中華民國副總統賴清德、行政院院長蘇貞昌、文化部部長李永得、立法院副院長蔡其昌、主辦單位社團法人中華民國畫廊協會理事長鍾經新，與中華民國對外貿易發展協會董事長莊碩漢一同進行開幕啟動儀式，展開為期5天的藝術盛會。

畫廊協會理事長致詞時表示： 2020 ART TAIPEI 台北國際藝術博覽會在困難中依然勇敢如期舉辦，感謝政府防疫得宜及人民的自律成就了大環境，今年我推動了結合產官學藏四大區塊的政策，並探討藝術領域的非營利組織，完整藝術生態鏈。ART TAIPEI 是藝術界的盛事，希望有朝一日也能成為全民的盛事！今年ART TAIPEI 是大家共同的努力，全台灣人的驕傲！

文化部李永得部長致詞時特別向大家報告：文化部將視覺藝術視為重點，藝文界倡議許久的「藝術品拍賣分離課稅」已拍板定案進入修法的程序，希望藝術相關的法治規範也能接軌國際，努力建構視覺藝術的發展環境。文化部今年也與原民會合作，體現「文化多樣性」、「創作多元性」的特色；期許ART TAIPEI不只是亞洲最重要的藝博會，未來也能成為世界最重要的博覽會。

立法院蔡其昌副院長感性致詞，他說「患難見真情」，在肺炎疫情肆虐的情況下，總統賀電、副總統、行政院長都表示支持，代表ART TAIPEI能夠如期舉辦，是一件很了不起的事，希望臺灣能夠在這波疫情之中，重新找到世界的文化定位。

行政院蘇貞昌院長致詞認為：ART TAIPEI能夠27年從未中斷，表示臺灣是亂世中的福地，這是全民努力的成果、福氣。同時院長幽默的說，他是藝術家的助理，沒「頭路」的時候替畫家太太洗筆，看見藝術家專注創作入神的樣貌，羨煞旁人；祝福臺灣的藝術家努力創作美好的藝術品，讓臺灣變得更加美麗。

中華民國賴清德副總統致詞時表示：世界的疫情嚴重，畫廊協會沒有被擊倒，還能夠用具體的行動支持藝術發展，在現場向主辦單位畫廊協會致上敬意，期許畫廊協會持續推廣藝術，深耕文化。他表示今年ART TAIPEI有3項特點：「展會作品水準高」、「與Artsy合作接軌國際」、「鼓勵青年藝術，展現多元文化」。同時他也讚賞ART TAIPEI與教育部合作的「藝術教育日」，並強調藝術教育日讓學子們接觸藝術，對臺灣的未來有很正面深遠的影響。最後並勉勵防疫尚未成功，不能輕忽；藝術也不能放鬆，要一起「登峰 • 造極」！

展前獲得台灣會展獎金獎的ART TAIPEI台北國際藝術博覽會，以感謝臺灣全體人民防疫用心的態度隆重開展，在這困難的時期，期許以藝術那份溫暖赤誠的力量安撫人心；在國際藝文交流近乎停擺之時，ART TAIPEI回望臺灣在地美學，引領臺灣美學趨勢，厚植更深遠的收藏能量。