交通部與台灣帝亞吉歐跨界組隊萬元獎學金招募「反酒駕英雄聯盟」初代成員用創意對抗酒駕

交通部道路交通安全督導委員會與台灣帝亞吉歐及兒童指標刊物國語日報宣導「酒駕零容忍」又出新招！「第六屆全國交通安全創意競賽—反酒駕英雄設計」，邀請學童拿起畫筆共同打擊九萬起酒駕取締，讓家中寶貝有機會成為「反酒駕英雄聯盟」初代成員。用創意打造最新超能力、特殊道具，共同解決隱藏在道路上的酒駕危機，還有機會抽中萬元獎學金，獲獎作品也將製成LINE貼圖，讓全台灣民眾一同看見孩子的「零容忍」態度，成員招募辦法請搜尋關鍵字「2020反酒駕英雄」。

交通部道路交通安全督導委員會指出，近年因法規的調整及各界宣導，國民遵法意識普遍提升，酒駕取締件數更是逐年下降。根據警政署2019年統計，去年酒駕取締件數創十年新低，然從總量來看，卻仍達91,620起違規取締，其中尤以每年12月至隔年3月為高峰。為強化酒駕高峰期宣導，交通部與台灣帝亞吉歐及兒童指標刊物國語日報舉辦「第六屆全國交通安全創意競賽」，今年將主題聚焦在能引起學童共鳴的「英雄聯盟主題」，期待能夠激發學童創意，共同實現英雄夢，更進一步影響家長，降低酒駕憾事發生。

帝亞吉歐公共事務部資深協理許鴻鵬進則表示，「全國交通安全創意競賽」自2016年開始辦理，由交通部道路交通安全督導委員會指導、帝亞吉歐主辦、國語日報社協辦，結合知識學習與孩童創意表現，每年全台有2,600所國小共同參與，徵件數達上萬件，累計影響人次已超過百萬人，為台灣指標性道路安全教育競賽。連續六年舉辦創意競賽，發現孩子的作品具有獨特感召力，期待透過創意的轉譯，讓宣導更有魅力。競賽不僅影響學童，完成後也要請父母簽名後才能交件，藉機傳遞兩代「酒駕零容忍」觀念，讓正確的觀念能夠為大眾所知。

「第六屆全國交通安全創意競賽」邀請學童以開放式設計發揮創意 預計徵件至11月21日。除有機會抽萬元獎學金，今年更首度加碼，將特優作品再製為LINE貼圖，預計於春節期間免費供民眾下載。圖／業者提供

「第六屆全國交通安全創意競賽—反酒駕英雄設計」邀請全國國小學童描繪心中英雄，無論你是漫威粉或是DC粉，不限招式、超能力、道具，讓學童自由揮灑創意，設計屬於自己的「反酒駕英雄」。競賽分為國小中低年級組及高年級組，每組各選出特優、優選、佳作作品，共計錄取50名，參加更有機會抽萬元獎學金。今年更首度加碼，將特優作品再製為LINE貼圖，預計於春節期間免費供民眾下載，讓大家提醒身旁好友歡聚零酒駕、天天安全回家。即日起至11月21日徵件中，欲知詳細活動辦法請見活動網站：https://www.mdnkids.com/events/2020-nodrunkdriving/

（工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒）