美侖超值住宿禮劵 精緻雙人房$NT3,100下殺45折

出國旅遊尚未解禁，本年度最大的旅遊盛事2020台北ITF國際旅展，美侖大飯店將於10/30~11/2在南港展覽館I1505攤位與您見面，為回饋持續支持美侖的朋友，特別推出「精緻雙人房」超值優惠破盤價，下殺4.5折只要NT$3,100 起(原價$NT6,820)，等於每人NT$1,550起的驚喜優惠價，更於10/23在美侖大飯店官網購物車開賣線上旅展，這麼好康的優惠大家快來搶購吧!!

住宿券加碼贈優惠，現場互動送好禮

這次攤位仿造清水模工業元素設計簡約樣式的相片牆，將飯店房間表框展示，另一區呈現明年俱樂部將引進的VR互動遊戲，未來將為房客提供聲光視覺兼具享受的休憩空間。

凡蒞臨花蓮美侖大飯店攤位，拍下你最愛的Spot 上傳打卡並加入花蓮美侖大飯店Facebook、IG、Line@好友即可獲得飯店餐飲優惠券及商品9折優惠券。當天購買住宿套劵，不但享有入住迎賓飲料及延遲退房不加價，單次購買萬元以上，額外加碼贈送泰國知名HOME SPA品牌HARNN限定化妝包。

Loft風貌房型，年底嶄新揭露

今年大規模改裝的花蓮美侖大飯店，全新房型年底將陸續完工，房間設計結合現代工業風及Loft休閒風，利用清水模牆面及金屬工業元素搭配柔和色調的軟配件，營造出溫馨舒適的休憩空間。房間內的備品將全面升級為泰國頂級HOME SPA品牌HARNN，使用天然植物精油的洗沐滋潤肌膚，宜人愉悅的香氣透過嗅吸讓人徹底放鬆。

*旅展現場掃描QR code加入HARNN Taiwan LINE@好友就可兌換身體試用包組

省時省力小祕訣，線上旅展熱情開跑

美侖飯店於官網同步開放，即時訂房專案及線上預購住宿劵，讓您免受排隊、人擠人之苦。來到旅展現場的朋友，現場不僅有熱情、親切的人員為您服務，更多優惠訊息歡迎再來電洽詢(03)822-2111或上美侖飯店官網www.parkview-hotel.com。