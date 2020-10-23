輔導會10月月會表揚大愛榮民 講授全民國防鏈結軍陣醫學

【記者傅希堯／報導】輔導會日前召開十月月會，主任委員在會中特別頒發三等榮光專業獎章給予捐贈畢生積蓄的大愛榮民汪弘，感謝汪伯伯為國家的奉獻與付出。汪伯伯民國六十二年自海軍退伍後，為了生活四處擔任警衛，賺取微薄的薪資，但平時省吃儉用，卻捐出畢生積蓄二百萬元給財團法人榮民榮眷基金會，照顧更需要幫助的袍澤及眷屬，這份對國家社會無私無我的奉獻與付出，令人感動。此外，會中還頒發績優法律顧問獎項予齊彥良等十位律師，及年度廉政楷模游景翔等十五位同仁，以表彰渠等平日對本會的貢獻與付出。

汪弘伯伯將畢身積蓄捐出，照顧袍澤。（記者林建榮／攝影）

本次月會同時邀請三軍總醫院創傷醫學科主任許聖德，及國防醫學院衛勤訓練中心代主任楊策淳，講授全民國防鏈結軍陣醫學與戰傷救護訓練，講座中並示範敵人砲火下傷兵救護作業，展示未來國軍官兵皆會配置的單兵個人急救包，使與會同仁身歷其境感受軍陣醫學在全民國防中的重要地位，更顯示國軍戰傷救護的重大進步。

主任委員最後表示，新冠病毒肺炎疫情還沒有結束，且病毒可能產生變異，並轉述前副總統陳建仁之研判，認為明年春節後才能知曉疫情是否較為穩定，因此，要求各榮家、榮院持續妥善做好新冠病毒防疫措施。

月會頒發一○九年績優法律顧問獎：齊彥良、葉子瑋、徐曉萍、林瓊嘉、盛枝芬、李華森、游蕙菁、李慶松、王伊忱、尤挹華等十位律師。 一○九年度廉政楷模獎：綜合規劃處科長游景翔、就學就業處科員張茲涵、行政管理處科長潘儀慧、高雄市榮服處輔導員鄭永明、臺南市榮服處輔導員高榮斌、新北市榮服處社工員許智瑋、彰化榮家組員黃裕倫、馬蘭榮家輔導員陳政宏、岡山榮家輔導員李玲、武陵農場副技師易娪君、臺中榮總科主任王俊民、臺北榮總科主任王復德、高榮護理長陳麗玲、中榮嘉義分院科主任林俊呈、中榮嘉義分院科主任司徒惠禎等十五人。