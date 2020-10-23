東元高效馬達 助攻農漁業產業升級

聯合東元餐飲集團共同 參加「2020高雄國際食品展」

「2020高雄國際食品展」10月22日盛大登場，綠能大廠東元電機

首度以馬達產品，聯合東元餐飲集團共同展出。東元表示，今年台灣農漁業出口受到 疫情衝擊，盼能為在地農漁民盡一份心力，東元此次於食品展推出漁業專用水車的九 溝馬達，可以幫養殖業節能省錢；東元家電則是展出變頻商用冰箱再進化版，可搭配 雲端模組，提供商家智慧節能的各種需求。

東元「九溝馬達」節能環保 加速農漁會產業升級

關心台灣各地的優質農漁特產，東元集團黃茂雄會長不遺餘力，多次親自帶領東元團 隊走訪南台灣，深入了解農漁民的需求，黃茂雄會長發現，不少養殖漁業水車組仍然 使用耗電量高的IE1馬達，使用壽命也相當短。雖然在政府補助下，部分已轉換成節能馬達，惟因一般廠商未能在產品設計時考慮養殖使用條件，因此，馬達的使用壽命相 當短，造成養殖漁戶之困擾。東元自主研發的「九溝馬達」為水車增氧設備專用，關 鍵部組所採用的不銹鋼材質，抗候、抗蝕能力佳，可讓馬達使用壽命更長，購置成本可於半年至一年回本。根據統計，台灣水產養殖業至少有1百萬台增氧機，若全數從 IE1馬達升級成IE3高效率馬達，一年可節省50萬噸的碳排放量，相當於1272座大安森 林公園碳吸收量。東元集團邱純枝董事長表示，東元向來重視永續經營理念，期盼落 實節能減排的企業願景，因此，決定以高效能馬達協助養殖漁業的生產模式升級，除 了要讓漁民朋友們節電有感外，更延長使用年限至少三年，達到環境永續的目標，也 幫助養殖漁業提高經濟效益。

另外，東元也展出多種應用於食品機械設備的馬達，包括不鏽鋼馬達、鑄鐵殼馬

達、單相鐵板殼馬達，為相關產業提供更加穩定和更高的生產效率。

全國首創變頻商用冰箱 節能智慧雙管齊下

面對未來電價可能上漲，商家使用電力的節省程度，為成本控管的主因之一，東元這 次也在食品展中展出商用變頻冰箱，導入獨家的直流變頻技術，省電效益可達到40%以 上，以及採用迴風道的設計，可回收70%出風提高冷卻效率，達到節能效果。今年因疫情影響，隨著宅經濟大爆發，冷凍食品訂單大增，供應商家對於儲放空間的需求提高，商用冰箱功能的多元化更顯重要。東元商用冰箱擁有全凍, 全藏, 半凍半藏提供選擇，也是餐廳、飯店、零售商、製造商及超市各類型商店的好幫手。東元家電表示，這款變頻商用冰箱還可以配合雲端模組，遠端監控電力、溫度、預警等訊息，兼顧節能與智能兩大效能，滿足商家的需求。