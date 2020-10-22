III ITS DAY 2020數位轉型的智慧運輸 資策會集結產官研專家 開啟台灣智慧交通新世代

在經濟部技術處的支持下，22日由資策會系統所主辦，與中華智慧運輸協會(ITS TW)、台灣車聯網產業協會(TTIA)協辦的「III ITS DAY 2020」盛大展開，集結國內大眾運輸業者、交通部、經濟部等政府單位進行經驗交流，分析智慧運輸發展現況及未來趨勢，掌握台灣智慧交通的市場脈動。

資策會卓政宏執行長表示，長期致力於智慧交通相關技術的研發與產業推動，掌握相關交通服務、二輪車以及自駕車等多種技術需求與產業困境，開發出全球首套臺灣混合車流街景行車影像訓練資料庫平台(Formosa Dataset)，運用人工智慧訓練並建立資深駕駛的「影像辨識大腦」，以及Sardina 智慧路側混合車流深度學習影像資料庫。在經濟部技術處指導下，攜手交通部跨部會並與產業、學界、各級政府單位共同努力，協助智慧運輸產業數位轉型。

根據InterNations公司調查顯示，台北被選為2020年全球最適合居住的城市之一，高達9成受訪者認為交通便利是獲選重要原因，由於台灣交通環境相對複雜，隱藏著交通意外風險，顯示出智慧運輸項目發展刻不容緩，輔導轉型勢在必行。



「III ITS DAY 2020」現場邀請台灣微軟陳守正首席技術與策略長、國際數據資訊有限公司台灣分公司(IDC Taiwan)江芳韻總經理以及OPEN DATA聯盟陳奕廷副會長等重量級貴賓與產業界分享台灣智慧交通產業的資訊服務轉型契機以及打造智慧機車新世代的關鍵力；研討會現場也同步以實機展示資策會最新技術「AI車輛視覺感知系統應用」，本系統可應用於營業大客車，讓駕駛行進時(依照行駛速度、左右轉彎)調整警戒範圍，並針對駕駛盲區(如A柱、內輪差)發出安全警示，駕駛可依照警示燈號輕鬆判別危險程度，保障乘客及其他道路駕駛的安全，降低車禍事故。

資策會系統所劉培森主任表示，台灣機車市場在政府政策、研發技術與市場趨勢的綜合影響下，帶動台灣電動機車市場蓬勃發展，預計2020年全球機車每7輛中有1輛將透過智慧裝置聯網應用，現階段以「機車共享服務」及「騎乘便利應用」為主，在「安全提升」的應用較少。未來5G將提升聯網範疇，將透過機車大數據應用，促進交通安全管理，加速整合機車至智慧運輸系統協作體系，帶動我國智慧機車數位轉型契機。



資策會系統所研發之「AI車輛視覺感知系統應用」可偵測大客車駕駛盲區危險，更能保障道路駕駛及乘客安全，圖為現場實機展示及研發團隊朱柏嘉副主任(中)、張均東組長(右2)。圖／業者提供

此次研討會針對數位轉型的智慧公共運輸進行深度對談，由交通部黃荷婷主秘、資策會總監許添本共同主持，並與多位公共運輸領域代表進行與談，期許台灣加速智慧運輸數位轉型，提升安全、服務升級、優化營運，帶給民眾更加安全便利的智慧運輸生活，開啟智慧交通的新世代。 「智慧運輸產業必然與大數據、人工智慧技術相互串連，發揮綜效。」資策會系統所蒙以亨代所長說：「近十年來，我們致力研發智慧運輸系統，應用車聯網、車載技術、智慧交通、交通大數據及數位轉型技術，在交通界有實際的成果產出，未來十年，同時也是台灣產業轉型的關鍵十年，我們將持續推動產業合作，引進新科技優化流程，整合上中下游相關資源，帶領台灣轉型成為數位科技國。」