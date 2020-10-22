台北市雲聯網扶輪社捐贈湖山國小藍染圍裙及校園大菁認養揭牌儀式活動圓滿成功

台北市雲聯網扶輪社於 今(22日)假臺北市北投區湖山國民小學，舉行「捐贈湖山國小藍染圍裙及校園大菁認養」活動，期透過此活動抛磚引玉，為建立與自然生態和諧共存、健康美麗的生活環境，喚起社會大眾對環境保護永續發展的重要性！

台北市雲聯網扶輪社林青龍社長致詞時表示：面對氣候變遷衝擊、水土資源流失、生態環境劣化及國民環境健康風險危機等問題，保護環境資源與維護生態平衡變得越來越重要，如何維持生態體系之平衡，以求永續發展之環境得以生生不息，是全球趨勢也是每一世代必須肩負的責任。故為落實環境保護服務領域，以「環境教育，在地行動」之社區服務理念，致力全面展現對於「永續發展」之新思維及努力方向。

扶輪社前總監郭俊良亦表示：來到湖山國小沿途的風景十分美麗，在台灣有很多的鄉村小學、森林小學學費都是十分昂貴的貴族學校，所以在座的各位小朋友可謂是在貴族中的貴族學校，要為自己掌聲，其原因是學校位置對、校長、老師對，願意在山上服務的教職人員都是很有愛心，尤其看到身上穿的藍染Ｔ恤都十分漂亮，獨一無二有特色。據查在２００年前就有藍染了，早期還是大宗物資，為什麼天然的染料會慢慢地沒落？是因為化學工業的發達，化學合成染料的出現，製造成本便宜又能大量快速生產，進而快速地取代了天然染料，導致傳統的染色工藝幾乎沉沒消失。

非常支持雲聯網扶輪社，因該社自創社以來，一直對教育、人道關懷、獎學金等做出一系貢獻與服務，今對校園大菁認養活動十分贊同，這是一件有意義又有愛心的事。

湖山國小翁嘉聲校長提及學校擁有豐富多樣的生態環境，地處陽明山國家公園境內，因為生長環境風土十分適合(台灣北部潮濕多雨) 種植大菁，故湖山國小從2003年開始在校園內種植，亦將此自然資源規畫設計在課程中，藍染課程涵蓋大菁扦插、實際採收、萃取藍靛素、學習染布方法，及了解大菁與陽明山區的關係等，結合藝術人文與自然生活，帶領學生製作手作方巾、束口袋、直笛袋、褲、裙等融入生活物品，認識與體驗地方文化。

為了找回大菁的風采，振興其風華，結合校園課程教育、草山遊學課程，分享湖山生態資源，翁嘉聲校長十分感謝林青龍社長的支持，特別提撥預算捐贈藍染圍裙並認養校園大菁，造福學校與學童，讓天然的藍染在陽明山重現。

台北市雲聯網扶輪社率先實踐國際扶輪2021將增加實施的第七大服務焦點領域【Supporting the environment】，以明智有效的方式保護環境，並從國小扎根環境教育。期以人與環境為基礎，達成經濟、自然、社會和諧共生的永續環境保護之目的。在扶輪社林青龍社長、前總監郭俊良、創社社長林恩、下屆社長當選人陳慧玲帶領社友們及翁嘉聲校長、主任、老師、學生們，一同親自體驗了百大特色小學全台唯一的校園溫泉泡腳池、老欉大菁扦插、大菁藍染圍裙實做等活動，台北市雲聯網扶輪社捐贈湖山國小藍染圍裙及認養校園大菁揭牌儀式活動圓滿成功。