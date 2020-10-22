本土資安團隊展高效散熱解決方案 驚豔全場

台灣雲端物聯網產業協會結合工業技術研究院共同於台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan）籌設雲端物聯網主題館，並在經濟部工業局的支持下，設立「物聯網資安強化推廣專區」，由雲協物聯網資安SIG（Special Interest Group）邀集6家本土資安業者展出物聯網資安解決方案與技術，推動物聯網資安供需雙方之交流。

10月22日下午也舉辦一場「AIoT產業資安標準剖析與應用趨勢論壇」，邀請台灣資訊安全協會、中華亞太智慧物聯發展協會、趨勢科技、安華聯網等資安及業界領導廠商，分享產業需求與技術發展，並進行主題座談，針對AIoT環境的資安進行交流討論，促使物聯網產業生態系更加了解國內外產業資安標準訂定現況與趨勢，促進供需雙方更多合作契機。

「AIoT產業資安標準剖析與應用趨勢論壇」邀工研院王子夏博士（左起）、趨勢科技吳宗霖資深技術顧問、安華聯網洪光鈞總經理、中華亞太智慧物聯發展協會陶建宇副理事長、台灣資訊安全協會涂睿珅理事長共出座談。圖／工研院提供

主題館中，華電聯網展示工控物聯網與IoT/OT資安顧問服務，精誠資訊介紹物聯網產品安全合規及自動化測試方案，切合物聯網產業資安需求；而數聯資安分享3S訂閱式資安託管服務，提供新型態服務模式；互聯安睿分享5G專網資安規畫與智慧製造資安解決方案；關楗及竣盟科技則分別展出智能金鑰及主動防禦策略解決方案。工研院也展出適用於物聯網產業的白名單強固資安技術。

此外，物聯網環境中相當關鍵的運算環境建置，本次主題館也集結擁有絕佳冷卻技術的美超微及高力熱處理，展出結合中華電信、中華系統整合與工研院共同合作的「邊緣運算電信機房伺服器液式散熱技術」解決方案，運用高力板式熱交換器進行廢熱回收管理，將5G邊緣運算伺服器整體體積縮小10%，能源使用效率提昇20％以上，可望促進物聯網邊緣運算環境的嶄新發展。