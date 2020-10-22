不必再等業務報價、隨時下單！科研市集一站購足實驗室用品

現代人高度仰賴網購，買書、生活雜貨、生鮮食品都有專屬電商平台，現在還有專為科學研發人員打造的「科研市集」，舉凡燒杯、血清瓶等各種實驗器材，甚至化學氣體都能一站購足！

廖學中Stan與許哲溥Derek兩位七年級生打造號稱「科研界的Amazon」的科研市集，上線三年突破上億年營收，「我們不只要直搗問題核心，還要當各大實驗室的神隊友！」創造亮眼業績的動力，是理工人想改變世界的浪漫。

深蹲實驗室逾十年 雙學霸揪創業

聊起實驗室的日子，畢業於台大材料系的Stan有點無奈地笑道：「以前實驗室門上都會貼一張器材供應商的表格，想買什麼得一一打電話給業務或是等待報價。」科學研發嚴謹又高科技，採購方式卻出乎意料傳統，加上價格不透明，採買流程更耗時不便。

博士班畢業後，Stan遠赴美國做科學研究，同個實驗室的學弟Derek則進入工研院。兩人時常討論創業的可能性，還一起拿下科技部創業比賽首獎，成為日後創業的種子。

換過幾個題目，實驗室年資都超過十年的兩人，決定從理工人的共同痛點出發創辦科研市集，也定調了品牌核心價值。

特製方案幫助企業簡化採購流程

團隊幾乎都是理工科系出身，成員也都相當年輕，科研市集辦公室不若想像中冰冷，輕鬆氣氛中所有人都專注在手邊工作。牆上四處張貼著古希臘科學家阿基米德Q版畫像，搞怪又帶點幽默。

「他是科研市集的Role model，所有行銷素材都必須符合他的風格。」Derek說，科研市集連出貨紙箱都特別訂做，印上幽默小語讓收件人會心一笑。

賦予更多樂趣之外，科研市集的主軸為「讓科學更有效率」。用電商解決採購痛點，就是落實核心訴求的第一步。

國際不乏類似的採購平台，但多以代理商起家，提供的產品較為侷限；科研市集則整合超過100萬項科研商品服務、2000個品牌、近1000個供應商，為全台公家單位、研究機構、大專院校簡化採買流程。

除此之外，企業界採購普遍面臨許多共同問題：供應商多、採購項目雜，導致供應商管理成本高，重複行政作業時間拉長，對企業而言相當耗費心力與時間。

科研市集針對企業採購特製企業採購方案，透過一站式購物與系統串接簡化流程，節省採購人員的時間。並且提供企業專屬特約價格、年度回饋等優惠，大幅增加採購效率，吸引許多國際知名企業合作。

球來就打 人格特質創造企業文化

忙於工作的Stan和Derek也相當重視健康，兩人各司其職讓公司營運很快步上軌道，也各自在事業與家庭中取得平衡，被Stan笑稱「增產報國」的Derek還是個認真健身的三寶爸。

經營科研電商有獨特眉角，Derek透露，科研市集10張訂單中平均有6-7張需要「售前客服」。「例如消費者會問血清瓶可以耐幾度高溫？酸鹼？這些都是做實驗的參數，你無法第一時間回答，他就不買了。」科研市集資料庫累積了數十萬筆常見問題，藉此快速回應消費者提問，有效提升下單率。

同時透過下單資料調整倉儲佔比，達成更有效率的庫存管理。「擁有終端客戶資料是最大價值。」善用數據，讓科研市集為新商模樹立更高的門檻，未來更具發展空間。

理工男的浪漫 一起改變世界

科學聽來遙遠，實則無時不刻影響我們的生活。二十年前我們無法想像用手機上網、電腦螢幕可以如此輕薄……Stan語氣流露出見證偉大時刻的感動，「這些都是科學研發人員一步步累積、改變人類世界的過程。」

強調「不只是做生意」，科研市集希望透過多元產品及功能，包括近期上線的專利商標申請及論文編修服務等等，提供科研生態系的整合服務。

「我們希望成為科研人員的後盾，陪伴他們一起改變世界。」不再每日埋首實驗室的Derek和Stan，選擇用另一種方式推動世界的進步，詮釋出科學更有人味的一面。讓科學更有效率：https://www.sciket.com/