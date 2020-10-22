讓洗手有更友善的選擇　綠藤攜手兩廳院創造共融體驗

你相信「洗手」能改變世界嗎？香噴噴的洗手乳隨處可見，卻讓對於氣味敏感的人無法好好享受洗手這件日常小事。獲得「對世界最好的B型企業」保養品牌「綠藤生機」受國家兩廳院邀請在場館內提供天然無香洗沐產品，讓每位走進兩廳院的民眾，都能擁有無負擔、友善環境的洗手體驗。

世界衛生組織（WHO）將10月15日訂定為「世界洗手日」（Global Handwashing Day），國家兩廳院特別選在這一天攜手綠藤與全球同步響應「洗手」運動，宣告打造更平等的共融藝術場館，綠藤也將透過各種管道推廣共融理念。

不排除任何人的「真平等」 創造共融環境

共融聽來抽象，核心價值是站在別人立場體察不同需求，消除日常每一環節的無形障礙，讓每一個人不會因為自身條件的差異導致權益受限。兩廳院推動共融藝術場館滿一年，訴求「藝術之前，人人平等」。藝術總監劉怡汝表示，「共融最難的是找到志同道合的夥伴。」

綠藤曾參與「共融經濟挑戰」(Inclusive Economy Challenge)，從各層面打造更平等共融的職場環境，讓劉怡汝笑稱兩邊「一拍即合！」綠藤創辦人鄭涵睿也笑說以前都是綠藤主動找夥伴推廣理念，這還是第一次受邀共同倡議，備感榮幸也全力支持！

從細節開始改變 用更好的選擇讓世界變好

綠藤提供兩廳院場館的洗手用品，是專為寶寶孕婦研發的無香洗沐產品「寶貝 touching 沐浴露」，捨棄了2400種非必要成份，98.6%天然來源成分更親膚、低刺激，對環境更友善。另一方面，也將透過自媒體、門市多元媒介推廣共融概念。

「洗手是每天進行的儀式，我們可以賦予它更多意義。」鄭涵睿表示，「如果門市人員陪伴消費者體驗洗手，引導他們思考自己、他人以及環境的需求，世界就會變得更好。」

劉怡汝最後強調，「從細節出發的改變才會長久，做得長久才有影響力。」生活中容易被忽略的小細節，往往隱藏著許多可能性。成立十週年來，綠藤持續透過差異化的產品及內容傳達理念，帶領消費者了解生活永遠有更好的選擇。而這樣經過思考的選擇，將一點一滴匯聚成推動社會更共融共好的力量。