國際光電展舉辦100吋Mini/Micro LED的大尺寸應用趨勢論壇 點亮PID應用商機

「2020國際光電展」於10月21日正式登場，隨著Mini/Micro LED熱度升溫，Samsung、LG、Sony與Lumens等廠商都發表Micro LED大型顯示器後，也帶動Micro LED在大型顯示器的應用發展。為推動台灣顯示器產業以長遠、具體的方式策略性成長，光電協進會(PIDA)於今(22)日舉辦「100吋Mini/Micro LED的大尺寸應用趨勢論壇」，論壇中邀請到工業局電子資訊組呂正欽副組長、工研院電子與光電系統研究所吳志毅所長、錼創顯示科技李允立執行長、優貝克科技吳東嶸執行副總經理、群創光電謝朝樺技術總處長、優顯科技陳顯德執行長、飛傳科技陳彌彰執行長、AIXTRON、晶呈科技等政府及產學研代表出席，暢談2021年顯示器產業未來市場大趨勢及Mini/Micro LED大尺寸的技術解決方案。

優貝克吳東嶸執行副總(左起)、優顯陳顯得執行長、群創謝朝樺總處長、錼創李允立執行長、交大電子系洪瑞華教授共同出席講座。圖／PIDA提供

光電協進會邰中和董事長致詞時強調，PIDA Micro LED產業聯誼會，希望帶領凝聚產官研力量的火車頭，以國家之力打造台灣顯示器產業全面升級，在次世代顯示器的時代中鞏固國際產業關鍵地位，為國內率先搶攻最尖端創新的顯示器面板技術商機。工業局電子資訊組呂正欽副組長表示，台灣擁有完整的上、下、中游供應鏈，希望透過國內供應鏈整合，打造更緊密強大的台灣顯示器產業聚落，共創商機。

群創光電謝朝樺技術總處長指出，LCD可作高解析度產品，但受限基板尺寸不易做到>100”，且採拼接則接縫明顯；Mini LED/COB小間距視屏可作>100”產品，但受限LED封裝尺寸，不易作高解析度；Micro LED將可同時解決兩者困難，拓展其兩者無法跨足之中間市場為主，創造產業價值。工研院電子與光電系統研究所吳志毅所長也表示，台灣具備完整光電產業鏈的優勢，看好Micro LED在公眾顯示器（PID）市場應用商機，Micro LED技術是台灣顯示器業產重新超越韓廠及陸廠的好機會。

智慧城市即將來臨，促使大尺寸電視牆、高解析度顯示應用市場需求大幅提升，而由於LCD、DLP(Digital Light Processing)有拚接縫的缺陷問題，以及OLED在大尺寸製造上難以使用蒸鍍的方法直接將 RGB圖案化的問題，因此無拼接縫的Micro LED顯示屏市場需求因應而生。

邰中和董事長進一步指出，全球強大競爭下，台灣能否成功抓住優勢，成為全球 Micro LED 產業的領導者，將有賴各界配合，加速串聯產業鏈，有助台灣 Micro LED 產業發展。