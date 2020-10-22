2020 (第九屆)台灣最佳財務策劃師選拔口頭彙報

2020台灣最佳財務策劃師選拔口頭彙報環節，往年都是在協辦單位中華民國保經商會的訓練教室舉辦，今年主辦單位台灣註冊財務策劃師協會體恤中南部參賽者，特地另外租借台北車站附近的場地，假新領域教育訓練中心於10月20日舉行。

每年的財務策劃個案都會涵蓋全球最新議題，今年以2013年的個案作為延續，除了符合財務策劃持續追蹤的服務精神，更有台灣、澳洲將進行稅務資訊交換的議題，以及傳統產業面臨新冠疫情的衝擊之下，是否該結束還是可以思考轉型?案主資產所在五股工業區工業用地的最適當處分方式等等。而入圍的參賽個人與團隊發揮所學專業來為案主作規劃後通過書面審查，進入口頭彙報環節。

為推展全方位財務策劃，台灣註冊財務策劃師協會每年邀請的評審皆涵蓋投資、保險、稅務以及法律等多方領域的專家擔任。今年專業評審有淡江大學財務金融系教授李沃牆、德勤商務法律事務所主持律師林瑞彬、賀鳴會計師事務所執業會計師黃淑幸、永豐金證券專業副總經理張家嘉及捷安達國際保經公司董事長吳鴻麟，評審團隊不論是學界或業界都是一時之選。經過專業評審評定後與討論取得共識後，團體組獎項才會定案。主辦單位表示不日即可公佈得獎團隊。而個人組準得獎者將於11/2-11/16期間進行網路票選後，由專業評審的分數再加計網路票選分數後，冠、亞、季軍以及優良獎等獎項才會出爐。

主辦單位呼籲大家踴躍參與網路投票環節，網站中除了有準得獎者的介紹，更有優秀的財務策劃書，民眾可從策劃書中得到理財規劃與家庭保障、退休規劃與財富傳承的正確觀念與執行作法，而金融從業人員也可同步學習以證明自我的學習成效。

投票網站網址將於主辦單位網站中公告與連結，台灣註冊財務策劃師協會網址: http://www.trfp.org.tw/index.php