「布局崛起拉丁美洲新市場-經貿商機及台商經驗分享會」10/20盛大舉行

為提供我國企業廠商溝通平台以了解拉丁美洲投資商機，外交部與中華民國國際經濟合作協會（簡稱國經協會）於10月20日共同舉辦「布局崛起拉丁美洲新市場-經貿商機及台商經驗分享會」。針對巴拉圭、瓜地馬拉、宏都拉斯之經貿情勢及產業發展進行探討，促進我商與拉丁美洲國家經貿及投資往來關係，會議出席人數約100多位。

本次會議邀請巴拉圭共和國大使館柏馬紹大使、瓜地馬拉共和國大使館葛梅斯大使及宏都拉斯共和國大使館寶蒂斯妲大使出席，並就所屬國家進行投資環境及獎勵投資措施介紹；國際合作發展基金會技術合作處顏銘宏處長針對巴國蘭花產業發展計畫、瓜國北碇木瓜銷美計畫及宏國酪梨種苗產能擴充計畫商機，簡介未來潛力機會及援助計畫商業化之可能模式發表專題演說。此外，本次活動邀請赴拉丁美洲國家投資發展之重要台商代表參與；中南美洲台灣商會聯合總會張崇斌總會長、晶睿通訊股份有限公司江志穎拉美業務副理及億鴻系統科技股份有限公司張家豪董事長於會中分享經驗於拉丁美洲經商經驗。

國經協會於2000年成立至今，致力於促進台灣及各友好國家間的經貿交流合作，近五年來亦與瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴西、秘魯、智利、哥倫比亞、阿根廷等國辦理民間雙邊會議。目前已與全球98個國家之151個工商團體建立友好合作關係，每年在國內外舉辦30場以上之民間雙邊經濟合作會議。