台灣微軟參訪 連達國際與瑞精工、雲馥數位 TPCA Show 智慧製造聯合展區

印刷電路板設備代理廠商－連達國際，攜手與工業自動化品牌瑞精工科技，以及企業雲端專業顧問雲馥數位，於 10 月 21 日至 10 月 23 日假南港展覽一館參展「2020年台灣國際電子製造聯合展覽會（攤位號碼: L0717）」，串聯 PCB 產業供應鏈轉型的上、下游關鍵角色，展出彼此分工合作下的成功案例，今(22)日當天台灣微軟合作夥伴暨商務事業群林劍福總經理特別親臨該展區參觀，盼透過更多合作與交流，創造探索數位轉型在 PCB 與製造業的無窮可能。

連達國際楊賢增執行長表示，本屆TPCA展示重點著眼實務層面，聚焦「IoT 機聯網」、「設備健康管理」、「彈性 MES 系統」、「雲端轉型能量」四大主軸，匯集數百名業界先進逛展，也邀集多位長官到場，分享在產業鏈當中，從不同角度經營與合作的心得。 鑒於安全無虞的智慧生產管理及製造的必備要素，除了需要智慧系統作為骨幹，採用雲端是確保安全性與節省成本的方式之一。瑞精工科技黃建昌總經理更接續揭示，台灣 PCB 產業要滿足世界一級客戶需求的必備要素，建議活用開銷較小的月租型雲端 MES 作為基礎，透過自有開發的 MALink 上位通信機技術，得到快速完整的通訊協定資訊串聯服務。最後則由雲馥數位曾遠航總經理，分享雲端技術在製造業轉型中所扮演的角色除了是促進製造生產力的推手，亦是優化企業營運的關鍵。企業依據不同的發展階段，所需要的雲端架構會跟著發展與變動。如何滿足應用需求的同時，又兼顧安全、效能與整體效益，並且為企業打造最適切的雲端架構，是雲馥作為台灣第一間微軟 Azure Expert MSPs 所提供的核心價值。

由於台灣疫情控制得宜，讓今年台灣國際電子製造聯合展覽會（TPCA Show）得以如期開展，但面對此次全球性嚴重特殊傳染疾病，為求永續生存，PCB 與工廠產線的數位智慧化是不得不長期面對的議題，使生產線在後疫時期維持重要動能，來找到企業生存的新轉機，更多相關資訊，可逕至官網查閱：http://tw.tpcashow.com/