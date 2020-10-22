宏碁全新智能家電acerpure　打造智慧清新生活風格

宏碁看好智慧家電趨勢，日前為擴大智慧空氣品質解決方案業務，分割智慧空氣品質解決方案相關事業，並將子公司命名為宏碁智新股份有限公司 （AcerPure Inc.）。宏碁智新今日宣佈推出全新acerpure cool二合一空氣循環清淨機與acerpure pro高效淨化空氣清淨機，正式跨足空氣清淨消費市場。

宏碁智新指出，全新品牌 「 acerpure 」 皆具有智慧偵測PM1.0懸浮微粒，多段燈號即時顯示空氣品質，能夠智慧調節運轉模式。透過三效HEPA濾網，搭配活性碳與銀離子濾網，經SGS檢測，可有效過濾PM1.0微粒及99.9% 的懸浮微粒、去除細菌。主動釋放負離子，分解空氣中有害氣體，不僅能有效去除尼古丁（菸味）等常見異味並捕捉固態微粒，更能去除空氣中的甲醛及揮發性有害物質。讓全家人都能享受清新空氣。

宏碁智新董事長侯知遠表示，受疫情影響，民眾長時間處於室內同時帶動人們對居家空氣品質的重視，針對循環對流、懸浮微粒或細菌等有害物質的隔離過濾或去除、除臭靜音等淨化設計，消費者的意識與要求都日益提升。宏碁智新以AI偵測與數據分析技術為核心，結合擅長的空氣品質解決方案，打造全新acerpure 空氣清淨機，跨足消費市場延展生活風格產品版圖，締造出關鍵的品牌價值。

acerpure pro高效淨化空氣清淨機。圖／業者提供

acerpure cool二合一空氣循環清淨機 。圖／業者提供

自10月22日起，acerpure cool二合一空氣循環清淨機與acerpure pro高效淨化空氣清淨機在acer官方線上通路（Acer eStore）及其他配合平台上市開賣，售價分別為新台幣10,990元與35,000元。為回饋消費者，宏碁智新更推出了「智慧生活 淨化新奇機」上市優惠，不僅贈送產品專屬濾網，只要在活動期間至官方網站完成產品註冊，還可將產品保固延長至三年。除此之外，宏碁智新預計2020年第四季進軍亞太市場，陸續於印度、泰國、馬來西亞、越南、印尼問世，正式搶攻空氣清淨商機。

Acer eStore官網：https://store.acer.com/zh-tw/acerpure 。